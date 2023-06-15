挺過供應鏈衝擊！緯創林憲銘：台廠一直被低估 應有更高的地位

電子代工龍頭緯創（3231）今（15）日將召開股東會，面對供應鏈受到的衝擊及挑戰，董事長林憲銘指出，台灣在產業之間的布局，尤其是在ICT方面的製造，已經不是台灣+1，而是「台灣+N」；台灣過去在製造領域，一直被外界低估，但在近年大環境中，台廠不畏各種複雜的難題仍然努力挺過來，他認為，台灣產業應該要有更高的地位。

林憲銘指出，台灣ICT產業這幾年來，都沒有賠錢，只有賺多賺少的區別而已，統計去年整個ICT產業再加下游市場的收入，差不多為6000億美金，其中台灣就佔了4000億，約佔達7成左右，相當驚人，他認為，台廠在供應鏈中不應該被忽視，且本身定位也不應該被放在這麼低的地方。

針對生成式AI帶來的影響，林憲銘透露，隨著各種不同的應用成果出現，也代表著產業迎來全新的面貌，而我們不一定只能被限定的某個角色，其實緯創已將AI技術實際運用在各領域中，面對未來營運的挑戰，透過作業的程序的雲端化串連，將可確實讓集團的營運，變得更有效率。