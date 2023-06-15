迪士尼關頻道 NCC：少一補一是原則

迪士尼十一個頻道退出台灣市場，牽動史上最大有線電視系統頻位更動，由於明年度有線電視收視費即將自八月一日開始審議，國家通訊傳播委員會（ＮＣＣ）昨天敦促系統業者、頻道業者立刻啟動協商，以維護民眾收視權益。

迪士尼即將關閉的十一個頻道中，有五個在基本頻道，這五個頻道分別是位在十八台的國家地理頻道、卅一台的衛視中文台、六十一台的衛視電影台、六十九台的Star Movies、七十九台的Star World。

ＮＣＣ副主委翁柏宗昨說，迪士尼退出台灣的十一個頻道中，有五個頻道在基本頻道行列，將牽動有線電視收視費。一般來說，有線電視的基本頻道數量約一百台，而台灣民眾收看有線電視，大多也是以收看基本頻道組合為大宗。

至於未來有線電視系統台是否能把少掉的五個基本頻道全部補上，翁柏宗表示，依規定基本頻道數目「少一補一是原則」，但未強制補在原頻道位置，但希望遞補頻道能符合節目區塊化原則、頻道盡量同類型，且品質、數量都能與現行的五個頻道持平、甚至更好。

這次迪士尼退出台灣有線電視市場，一次就關閉十一個頻道，市場也相當關注迪士尼此舉是否會引發骨牌效應，讓第四台可看頻道數愈來愈少。

翁柏宗回應，過去幾年，消費者收視行為也在改變，愈來愈多民眾選擇收看串流平台（OTT TV），對於迪士尼來說，在第四台系統台上架有授權金，當民眾收視行為發生改變之後，頻道業者也必須要考量整體成本，這也是為什麼迪士尼決定不在有線電視系統上架，而改由網際網路播出的關鍵原因。