嵌入式模型成本降低75% OpenAI發佈ChatGPT更新

集微網消息，OpenAI宣佈對其大型語言模型（包括GPT-4和GPT-3.5-turbo）進行重大更新，包括增加新的函數調用功能、版本更新、降低使用成本等多項內容。

函數調用方面，更新後開發者可以調用外部工具（如ChatGPT插件）來回答問題，如查詢實時天氣等；可以將自然語言轉換為API調用或數據庫查詢，如將「A公司上個月下的訂單量」轉化為SQL查詢語句；可以從文本中提取結搆化數據，如通過定義函數來提取文本中的特定人名等訊息。

價格方面，OpenAI表示將通過不斷提高系統效率來降低成本，以此降低開發者的價格。其中，最受歡迎的text-embedding-ada-002嵌入式模型成本降低75%；GPT-3.5-turbo的tokens輸入成本降低25%。