中科推動產業智能計畫 均豪、元翎及銘安發表成果

為落實政府推動產業創新政策，中科管理局自111年起推動「加速產業智能升級及數位優化計畫」，今（14）日邀請執行此計畫的產學合作單位：均豪精密（5443）與雲林科技大學、元翎精密（4564）與工研院，發表其在能機械與智慧製造應用成果。

另邀請銘安科技，展示其生物可分解性塑材質所創造的環保綠產品，藉回收循環再利用減少碳排，進一步落實2050淨零排放的目標。

中科管理局長許茂新指出，中科管理局111年共核定執行5件產業智能升級計畫案，涵蓋智慧倉儲、智慧加工系統、自動化測試製程整合、AI熱變位建模技術、區塊鏈應用等，應用範圍擴及至整體製造業。

此次發表技術成果，包括均豪「半導體AI智慧倉儲物流搬運車系統開發」及元翎「高壓鋼瓶噴漆生產效能提升」，期能藉由產學研合作鏈結，推動製造業軟硬體智慧化發展，並強化產業智慧供應鏈技術能量，帶動台灣製造再創榮景。

另外，銘安科技「淨零碳排綠生活」，研發替代性生物可分解塑膠材料，將塑膠廢棄物直接回歸大自然，創造減碳生活新契機，可推動製造業產業鏈最前端採用此項材料技術，共同為企業永續發展盡一份心力。

均豪副處長連振東說明，均豪與雲科大合作開發「智能防傾叉車式AGV」所需的「同步定位建圖導航伺服防翻」功能，使AGV能夠實現自主移動和搬運，並同時具有防傾翻功能，除可應用於工廠自動物流，亦可應用於自駕電動貨車等新興領域。

元翎副總經理王愉應指出，元翎與工研院合作的成果，讓高壓鋼瓶噴漆生產效能提升，投料準確率大於95%以上，噴漆不良率降至2%以下，原屬於高度人工需求的生產製程，透過智慧系統整合搭配大數據分析，大幅降低現場作業人員負擔。

對比國外大廠的鋼瓶生產線設備，屬較傳統生產方式，元翎導入的智慧化系統，則屬前端技術且能穩定控制品質及提升良率，有助加速提升公司產業競爭力，突破全球性競爭的挑戰。

銘安代表陳博正說，銘安專注於研發、生產及銷售100%生物可分解／可堆肥化高分子原料粒改性混練材料，其特點為使用時與傳統塑膠的特性相近，經由堆肥處理可達到100%分解；分解後產生的CO2、H2O及生質有機碳則回歸大自然，深具負碳排能力。

許茂新表示，中科管理局希望藉由「加速產業智能升級及數位優化計畫」，鏈結產學研發能量及投入輔導資源，協助廠商推動創新科技，促成產業智慧供應鏈發展，並藉以切入國際市場，提升智慧製造關鍵軟硬體設備、模組及零組件產值。