AI商機只是乍現？ 穎崴高雄新廠全力布局未來兩MEMS商機

測試治具大廠穎崴 (6515) 今 (14) 日舉辦高雄新廠落成典禮，董事長王嘉煌透露，目前AI伺服器挹注後段封測訂單有限，穎崴新落成的高雄二廠，和未來台元科園區擴建計畫，甚至以後包括高雄其他科園區的用地取得，都為擴大高階探針卡所做的布局。他坦承今年穎崴營收要再拚新高，有很大的挑戰 ，但明、後年，受惠5G滲透率拉升、Wi-Fi升級及AI和高速運算（HPC）持續發酵，有利穎崴營收。

穎崴資深執行副總兼發言人陳紹焜表示，穎崴會急著擴建高雄二廠，主要為了提升自製探針比重拉升至五成以上，只有跨越此比重，才有機會拿下北美二大客戶高階MEMS探針卡業務。他透過，目前這二大客戶採用穎崴的治具，但其相當大的比重MEMS探針卡，是穎崴未來想要突破點。

陳紹焜強調，MEMS探針卡首重售後服務，為了達到拉升自製探針比，穎崴也因應全球地緣政治，擴大全球布局。除了美國、南韓設立探針維修點外，也在各大廠聚集的馬來西亞設置據點，持續增加服務人員與技術人員，並透過策略合作方式，持續擴產東南亞業務

探針卡為晶圓測試(CP)重要的測試介面，常見類型有懸臂式(Cantilever)、垂直式(Vertical)、薄膜式(Membrane)、MEMS…等，其中MEMS具備微間距、高針數、大電流、維修易等優點，且可解決傳統探針卡人工組裝的問題，恰能滿足異質整合、系統晶片測試需求。

衝刺MEMS探針卡及測試治具產能，是穎崴為了持續擴大市占的主要後盾。

王嘉煌表示，愈來愈多客戶希望穎崴提供MEMS高階探針卡，除現有美系客戶外，也新增三至四家中國新客戶；此外針對目標客戶也計畫於第3季送樣高階MEMS探針卡，最快第4季開始小量貢獻，其中剛發布AI伺服器晶片的客戶，也積極送樣中。

陳紹焜證實AI客戶已下急單，不過多半短單因應，訂單能見度僅三個月，今年營收恐難超越去年。好在穎崴客戶高達200多家，且先進製程晶片應用占比逾七成，儘管半導體仍處於景氣修正，但客戶仍持續開發下世代產品開發並驗證，相對表現優於產業平均數

陳紹焜表示，除高雄二廠外，台元科學園區廠辦預估可於今年底取得，最快明年開出新產能，主攻垂直式探針卡（VPC）應用領域，穎崴多元測試解除方案將添助力。 穎崴高雄二廠落成，將大幅提升自製探卡比重，為爭取客戶龐大的探針卡訂單，做好準備。

記者劉學聖/攝影