M31成功驗證7奈米MIPI C/D PHY Combo IP

專業矽智財(IP)供應商円星科技(M31，6643) 今日宣布，該公司的MIPI C/D-PHY Combo IP，已完成7奈米矽驗證，並且已下線於5奈米製程。這款經驗證的C-PHY和D-PHY IP符合D-PHY v2.5與C-PHY v2.0的規範，採用低功耗和較低成本的組合技術，為高解析度成像和顯示SoC提供了低風險解決方案，並滿足先進駕駛輔助系統和車用資訊娛樂系統應用的嚴格功能安全和可靠性要求，支持最新的MIPI顯示和攝像頭規範的關鍵功能，能與MIPI DSI和MIPI CSI-2控制器相結合，應用於各種顯示應用的圖像傳感器和顯示器，包括移動端設備、AR/VR/MR和車用系統。

全球智慧座艙市場的持續升溫，車用系統正朝建構使用者為中心的人性化設計快速發展。為提升駕駛主動安全性，先進駕駛輔助系統（ADAS）設計日益複雜，自動化視覺系統如停車輔助、駕駛員監控、盲點檢測、夜視、車輛安全系統等成為發展的主要核心，MIPI技術也廣泛使用於其中的相機、感測器和顯示器。

此外，擴增實境抬頭顯示器(AR HUD)、高解析度顯示幕在中控台和車用資訊娛樂系統（IVI system）中的應用也越來越多地使用MIPI連接，這也進一步凸顯了MIPI在汽車顯示領域的重要性。M31提供豐富的MIPI鏡頭和顯示器相關IP組合，可快速整合到SoC中，滿足各式應用的設計需求。

研發副總經理洪誌謙表示，M31的專業技術團隊，與顯示技術、智慧影像偵測等多媒體晶片設計公司，乃至車用電子晶片設計公司皆已建立豐富的合作經驗，對於用於快速發展的ADAS市場晶片，M31提供經矽驗證MIPI IP與專業的技術支援和集成服務，使客戶以較低風險在其SoC中部署最新的MIPI介面，加速產品的上市時間。

他說，M31作為MIPI IP解決方案的專業供應商，已建構完整的量測設備，從訊號品質分析、電氣特性量測到系統相容性測試，保障每項設計皆符合功能安全的標準，為車用應用領域提供符合ISO 26262功能安全驗證與AEC-Q100可靠性標準的高品質矽智財。