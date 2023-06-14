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傳組織整併將裁員 華碩發最新聲明回應了

經濟日報／ 記者吳凱中／台北即時報導
華碩在最新聲明中指出，針對網路謠傳華碩將進行大規模裁員，在此澄清這並非事實。（路透）
華碩在最新聲明中指出，針對網路謠傳華碩將進行大規模裁員，在此澄清這並非事實。（路透）

市場傳出，PC品牌大廠華碩（2357）進行組織大調整，規劃商用團隊與智慧手機部門合併，同時電競部門也將與個人電腦團隊整併，在事業體整併執行下，後續將有不少員工遭到裁撤，預計第一波將於明（15）日開始執行，對此，華碩今（14）日上午回應本報此為沒有根據的傳聞後，下午再發最新聲明，強調裁員並非事實，針對組織調整方向，華碩表示，未來系統事業群將劃分為消費、商用（含原消費型Desktop及AIO）與手機三大產品部門。

華碩在最新聲明中指出，針對網路謠傳華碩將進行大規模裁員，在此澄清這並非事實。

華碩聲明表示，我們始終專注於致勝未來，目的在建立更強的產業競爭優勢。我們也會強化公司業務區分的三大板塊：核心業務、戰略業務和成長業務，而根據本次的調整，系統事業群將劃分為消費、商用（含原消費型Desktop及AIO）與手機三大產品部門，共同驅動未來成長。

惟據了解，由於華碩電競事業群將與個人電腦團隊朝合併方向走，在不少職位重複下，華碩將進行一波組織精簡，市場盛傳，華碩近期已展開優退行動，人力精簡主要針對個人電腦團隊，部、課級中階主管受影響層面最大，預計第一波將於明日開始執行。

華碩 消費 智慧手機

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