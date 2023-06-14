吳錦川升任致新董事長 仍兼總座一職

電源管理IC業者致新（8081）於14日召開股東會，進行董事改選。經董事會推舉後，該公司原董事長謝南強卸任，由總經理吳錦川接任，並持續兼任總座。展望後續營運，吳錦川評估，第3季表現應當會比第2季稍好。

吳錦川在上屆是以自然人身分進入致新董事會，在這屆改以怡鵬投資代表人擔任董事長。怡鵬在上屆掌握致新3席董事，這屆則進一步掌握該公司4席董事，另外3席則為獨立董事。

受到整體市況影響，致新今年累計前五月合併營收為31.58億元，年減25.5％。致新先前預期，本季營收將落在19億至20.5億元之間，約將季增6.9％至15.3％。在致新4、5月業績揭曉之後，法人估計，上述目標應可達陣。