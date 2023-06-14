致新每股配息14元 第3季表現可望續升溫

電源管理IC業者致新（8081）於14日召開股東會，通過配發去年度每股現金股利14元。展望後續營運，該公司總經理吳錦川評估，第3季表現應當會比第2季稍好。

受到整體市況影響，致新今年累計前五月合併營收為31.58億元，年減25.5％。致新先前預期，本季營收將落在19億至20.5億元之間，約將季增6.9％至15.3％。在致新4、5月業績揭曉之後，法人估計，上述目標應可達陣。

在IC缺貨情況紓解之後，市場恢復往年常態，吳錦川表示，致新以持續推出新產品來因應，尤其在類比IC領域，就是必須持續推出很多產品來堆疊出業績。

在面板電源管理IC方面，除了LCD應用，致新也發展OLED產品線，吳錦川提到，目前其OLED產品主攻NB高階應用，手機應用則還在努力中。

另外，在車用部分，也是致新切入的領域，吳錦川指出，該公司從2018年就開始投入車用相關產品布局，經過這些年醞釀，估計明年開始會有相關業績貢獻，初期的量可能不大，成本也較高，但單價較高，估計將帶入較高的毛利金額。