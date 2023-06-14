慧榮科技加入NXP合作夥伴計畫 擴大車用市場生態系統

全球NAND快閃記憶體控制晶片領導廠商慧榮科技（SIMO）今（14）日宣布，加入NXP合作夥伴計畫，成為註冊合作夥伴，透過這樣的策略，慧榮的NAND儲存解決方案及圖形顯示SoC，將能與NXP眾多的車用電子產品相結合，提供卓越的效能及穩定的品質，以滿足汽車行業的獨特需求，達到相輔相成的合作效果。

慧榮在聖塔克拉拉舉辦的NXP Connects，展示先進的儲存和圖形顯示解決方案，包括FerriSSD、Ferri-eMMC和Ferri-UFS；Ferri 嵌入式儲存解決方案採用台積電（2330）車用晶圓生產流程製造，符合AEC-Q100及ASPICE認證標準，滿足資訊娛樂系統、先進輔助駕駛系統（ADAS）和車載資通系統等各種汽車應用對高可靠性、資料整合性及效能的嚴苛要求。

慧榮也秀出SM768圖形顯示SoC，SM768可與i.MX family等NXP SoC一起執行，如此結合可讓NXP平台透過USB介面支援4K超高畫質解析度。