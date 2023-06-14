迪士尼頻道退出台灣 牽動系統頻道協商及收視費審查

國家通訊傳播委員會（NCC）今日舉行例行記者會，媒體提問迪士尼集團旗下11個頻道退出台灣後續事宜，NCC指出，迪士尼11個頻道中，有五個在基本頻道中，敦促系統及頻道業者盡速協商，補足基本頻道的量與質，以利後續有線電視收視費審查。

迪士尼集團旗下Baby TV、國家地理高畫質野生頻道、國家地理國際頻道、NGC、衛視中文台、衛視電影台等11個頻道將全部退出台灣電視市場， NCC昨日發出新聞稿表示，遺憾與尊重，將持續跨部會合作鼓勵製播優質影音內容。

NCC表示，迪士尼集團有11個頻道將陸續在台灣電視市場下架，其中五個在基本頻道中，過去NCC及地方縣市政府進行有線電視收視費（每個月400多至500多不等）審查都是依造收視基本頻道數量及質來評估，因此督促有線電視系統及頻道業者盡速協商，補足五個基本頻道數量及質量，符合節目區塊化，以利後續NCC及地方政府進行收視費審議。

有線電視基本頻道大約一百出頭個，迪士尼旗下頻道位於基本頻道中的包含18頻位的NGC，31頻位的衛視中文台，61頻位的衛視電影台，69頻位的STAR Movies Gold以及79頻位的STAR World。