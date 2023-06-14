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全盈+PAY搶電商版圖 攜近200個電商品牌參戰618購物節

經濟日報／ 記者李秉豪／台北即時報導
圖為全盈+PAY示意圖。圖／全盈+PAY提供
圖為全盈+PAY示意圖。圖／全盈+PAY提供

迎戰年中618購物節，全盈+PAY攜手PChome 24h購物、東森購物網、91APP合作D2C品牌商家及甫串接上線的新電商通路Nextera豐年代，合計近200個合作品牌商家推出回饋，6月15日至6月21日，於PChome 24h購物使用全盈+PAY消費最高回饋149元、東森購物網消費最高贈167元、91APP活動限定之合作品牌商家官網與APP消費最高則回饋30%，全通路消費滿百再抽萬元全盈儲值金，筆筆消費更可累積「全家」Fa點無上限。

網購消費已成為現在進行式，根據資策會 (MIC) 2022調查報告指出，台灣民眾於電商購物節年度平均消費金額高達21,728元，較前年大幅成長44%。看準網購消費的未來性、搶攻電商購物節商機，全盈+PAY憑藉「零售、金融、電商」3大混血基因，積極搶進線上消費場景。迎來上半年最重要的618購物節盛事，全盈+PAY與91APP活動限定之合作品牌商家，包含時裝品牌KANGOL、護膚保養品牌BIODERMA貝膚黛瑪與The Face Shop等D2C電商品牌推出限時活動，6月15日起至6月21日，至指定品牌商家之官方網站或App，不限金額消費享10%回饋，綁定玉山銀行帳戶加碼贈10%全盈儲值金，週一單筆消費滿500元再贈50元「全家」購物金，等同一次領到30%好康回饋！

同時，全盈+PAY再拓電商版圖，宣布正式串接「Nextera豐年代」，6月30日前，註冊全盈+PAY不限金額消費贈50元直播幣，使用全盈+PAY單筆消費滿1,450元再贈50元全盈儲值金。此外，全盈+PAY也與PChome 24h購物、東森購物網再推618年中慶優惠，6月15日起至6月21日，PChome24h購物單筆消費滿1,888元回饋68P幣；東森購物網消費筆筆回饋6%，綁定兆豐銀行MegaLite數位帳戶消費49元再贈99元。

全盈+PAY更與玉山銀行推出年中慶銀行加碼，6月30日前，首次且同時開立玉山銀行臺幣及外幣數位帳戶，線上開戶流程輸入全盈+PAY活動代碼「PLUSPAY23」，綁定全盈+PAY單筆消費滿100元贈500元全盈儲值金。

而透過全盈+PAY專屬連結首次申辦玉山銀行U Bear信用卡，綁定全盈+PAY不限金額消費或於App繳費任一筆，再領300元「全家」購物金，消費同時可累積「全家」Fa點，筆筆消費皆贈，每消費1元即可獲得1點Fa點。

消費 玉山銀行

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