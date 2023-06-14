晶瑞光 NBPF 產品打進大陸手機供應鏈 開展新利基

晶瑞光電（6787）宣布旗下近紅外光窄波濾光片（NBPF filter）業務拓展再下一城，與台灣生物辨識感測晶片大廠、大陸ToF模組廠攜手合作，成功開發直接飛時測距模組（mini dToF），切進中國大陸知名手機廠商供應鏈，近日陸續生產批量交貨，隨著客戶拉貨力道增溫，有望為公司營運注入新活水。

晶瑞光表示，此次mini dToF模組所使用的為公司940nm NBPF filter產品，其成功協助客戶達到從高性能單曲測距裝置，擴展到多區域偵測的解決方案，實現3D偵測等創新應用，此外，由於同時整合公司兩大生產技術，從半導體晶圓微顯影研拋切割，結合多膜層之專利濺鍍技術加工製程整合，相較客戶過往需委由兩端廠商分別代工來說，大幅縮短生產製程時間、減少供應鏈碳足跡、成本可大幅降低之優勢等，提升主要客戶之mini dToF模組在整體手機與NB等市場上的競爭力，是晶瑞光能成功接獲訂單且量產的關鍵之一。

晶瑞光進一步表示，此次大陸知名手機品牌廠商所應用之手機新機款，不僅採用晶瑞光攜手光學模組廠的dToF輔助對焦測距技術，這意味著此款新機款的相機可以實現更加準確和快速的對焦效果，提高新機市場競爭力。

根據報告機構IMARC Services Private Limited最新報告指出，全球ToF傳感器市場規模將達38億美元，預期從2023年起將以年複合成長率17％的速度快速成長，至2028年將達106億美元，又觀察大陸品牌手機廠商近期所推出的新機種，包括vivo X90 Pro、小米13 Ultra、OPPO Find X6系列、魅族20 Pro等皆將dToF技術導入其中，可見ToF市場商機龐大。