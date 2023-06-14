快訊

蔡英文通話遭「中國空軍」打斷 國台辦：不是說說而已

不給鄭宏輝平反機會？行政院：不符社會期待 立刻解聘顧問

鄭宏輝被控性騷 交長火速要求停職：中華電信組調查小組

2022年全球半導體材料市場營收 以近730億美元再創新高

經濟日報／ 記者劉芳妙／台北即時報導

SEMI國際半導體產業協會今（14）日公布最新《半導體材料市場報告》(Materials Market Data Subscription, MMDS)指出，2022年全球半導體材料市場年成長率為8.9%，營收達727億美元，超越2021年創下668億美元的市場最高紀錄。

2022年晶圓製造材料和封裝材料營收分別達到447億美元和280億美元，成長10.5%和6.3%。矽晶圓(silicon)、電子氣體(electronic gases)和光罩(photomask)等領域在晶圓製造材料市場中成長表現最為穩健，另外有機基板(organic substrate)領域則大幅帶動了封裝材料市場的成長。

台灣憑藉其大規模晶圓代工能力和先進封裝基地優勢，連續第13年成為全球最大的半導體材料消費市場，總金額達201億美元。中國維持可觀的年成長率表現，在2022年排名第2，而韓國則位居第3大的半導體材料消費市場。此外，多數地區去年皆實現高個位數或雙位數的成長率。

半導體 矽晶圓

延伸閱讀

女股神回頭買晶圓一哥

辛耘 業績 拚增雙位數

信紘科5月營收2.35億元月增22.9% 九個月來高點

昇陽半攻頂 Q3動能強

相關新聞

AI做先鋒 塑膠加工設備更加高效與環保

現階段的射出成型設備業者正透過大數據、物聯網和智慧系統等創新技術，來提高對能源使用的可見性和控制力。更進一步的還會以簡單而有效的方式進行創新。

imec觀點：微影圖形化技術的創新與挑戰

此篇訪談中，比利時微電子研究中心（imec）先進圖形化製程與材料研究計畫的高級研發SVP Steven Scheer以近期及長期發展的觀點，聚焦圖形化技術所面臨的研發挑戰與創新。

英業達攜手趨勢科技、恩智浦 打造車輛互聯安全系統

英業達策略長暨執行副總經理葉力誠今日表示，英業達與恩智浦及今日趨勢科技車用資安新公司VicOne合作，推出一套解決方案，...

緯創攜友達、仁寶加盟國內永續行動聯盟 衝刺人才培育

電子代工龍頭緯創（3231）於今（14）日宣布，攜手友達、仁寶2企業夥伴，以GOLF 學用接軌聯盟的身分，正式加入「台灣...

研華工業物聯跨境電商平台 24小時直送全球192個國家

工業物聯網廠商研華公司今日宣布，推出全新工業物聯跨境電商平台IoTMart國際站，該平台是研華除既有的經銷模式外，新創的...

晶瑞光 NBPF 產品打進大陸手機供應鏈 開展新利基

晶瑞光電（6787）宣布旗下近紅外光窄波濾光片（NBPF filter）業務拓展再下一城，與台灣生物辨識感測晶片大廠、大...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦