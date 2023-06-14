英業達新共主葉力誠 「養蘭花之手」如何征戰科技業江山

英業達（2356）2023年傳承交棒，董事長由創辦人葉國一次子葉力誠接任，這位接觸蘭花時間比筆電、伺服器還長，年僅53歲的葉家新共主，將驅策伺服器、筆電、車載等新事業成長，他如何帶領48歲伺服器之王越過嶺顛？從他養蘭花的10多年經驗或可窺見一二。

「電子業接單三天後就能出貨，但蘭花從小苗種下去，長到中苗開花再切花，1年半時間跑不掉，流程很長，也意味會出問題的地方更多。」葉力誠談到蘭花栽培如數家珍，能看出他多年管理上的訓練。他現在仍是家族蘭花事業皇基公司總經理，身兼多角，成為家族事業裡重要的中生代。

葉力誠如何左手管蘭花事業，右手管伺服器及筆電王朝？他坦言，目前蘭花事業已有可靠專業經理人負責，雖然他仍要批一些電子公文，月底看看財務報表，但多數心思都能放在英業達，「每一個產業需要面對的困難不一樣，但管錢、管人、管產品、管生產這些面向還是相同，只不過挑戰難度不一樣。」

蘭花是生物，儘管養在精密溫室中，但仍然會有各種狀況發生，蘭花仍會生病，儘管施肥澆花都有SOP（標準作業流程），但人還是可能會犯錯，得靠管理建立系統化照顧流程，葉力誠舉例，小苗跟大苗需要的陽光不一樣，溫室裡都得在每個生長階段把光照控制得恰到好處。而反觀筆電，標準化生產能克服良率，但國際政經局勢跟供應鏈狀況，卻是溫室也控制不了的變數。

時間回到2003年，葉國一成立蘭花行銷公司皇基，卻面臨合夥公司提供劣質花苗導致營運出問題，葉力誠跟大哥葉力銓接手整頓，從完全不懂蘭花到一步步解決問題，轉虧為營，他11年前接受媒體訪問就坦言，「不喜歡輸的感覺。」

稱父親葉國一「會長」 跟經理人同地位

能把蘭花養殖的變異度用科學化管理，如今，葉力誠在父親的栽培下，正式獲得認可，授命接掌英業達大旗，而13日他接班消息一宣布，英業達也罕見出現漲停價，股價直奔22年新高。

「會長（葉國一）告訴我，要手中有股票，心中無股價。」葉力誠在英業達眾高階經理人面前，稱自己父親是會長，而不是直言父親，似乎是刻意宣告自己跟資歷如叔執輩的幹部們地位一樣。

「我是踩在巨人的肩膀上，未來也會秉持英業達核心競爭能力，尋求新動能新挑戰！」葉力誠雖獲選董事長，但面對比自己資歷更長的高階經理人態度十分客氣，「會長」葉國一創立英業達33年之後，在2008年開始交棒由專業經理人掌舵經營，退居二線，後來英業達董事長由李詩欽與卓桐華接任，相隔15年，英業達董事長大位才再由葉家掌握。

筆電、伺服器、新事業3路齊拼成長！

英業達全年5400億元營收，其中2200億元來自伺服器，是最大事業體，故在卓桐華交棒後，總經理大位也交由事業群總座蔡枝安接任，部門新任負責人為陳書如，陳書如表示，今年初看到AI伺服器需求開始加溫，今年AI伺服器占比將從去年5%倍增至10%，伺服器出貨量因企業需求疲弱，預估業績打平或偏弱一點，但2024年將拼10%以上成長，未來2年產線的全球化搬遷將是重頭戲。

筆電方面，在吃下華碩（2357）ROG高階筆電及Ally電競掌機大單下，事業群總座張暉坦言，今年筆電出貨量將個位數成長，優於同業衰退局面，最糟也預估與去年持平。

「每三天停留一地！」英華達總經理何代水則在越南新產能6月試產後如釋重負，但也壓力隨之而來，他各處奔走期望今年因海外產能開出，滿足中國＋1客戶的需求，預估下半年利用率將滿載，而車載業務更將從今年20億元營收，至2026年翻倍挑戰100億元。

「車用我們會是後發先至，很多同業先做，花了很多錢，我們沒有，所以現在還有很多錢可以花。」前董事長卓桐華幽默地說。