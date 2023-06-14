千金股除息秀登場 緯穎配息50元、殖利率4.27%

AI伺服器大廠緯穎（6669）近日股價在AI趨勢熱轉下，走勢也持續飆升，昨（13）日以1145元開高走高，盤中一度漲至1185元，終場微幅收斂、收在1170元，而緯穎訂於今（14）日為除息交易日，預計每股配發50元，首日參考價為1120元，息值合計也是50元，股息殖利率4.27%。

有分析師透露，自己已入手數張的緯穎及緯創（3231）股票，而他從年初開始佈局，至今緯創已經翻倍獲利，而緯穎則飆破千金高價，讓不少小資族因此成功累積足夠的本金，甚至順利挽回之前虧損的籌碼，自己看好緯創、緯穎後市表現續揚，此外明天緯穎就要啟動除息交易，外界格外關注其除息的表現。

目前AI伺服器在緯穎整體比重雖已上升，但表現仍然偏低、估計不及20％，而放眼手中所有客戶訂單 ，只要輕輕估算，就可得知其AI專案訂單已達至少5成，其中不少是配合客戶自行發專屬AI晶片架構之產品。整體來看，緯穎預期約自2023年11、12月到2024年，AI相關的伺服器產品出貨才會有較明顯的量體。