憑借AI「超級晶片」MI300 AMD擬向強勢輝達發起挑戰
據外媒報導，預計AMD將於當地時間周二公佈有關人工智慧「超級晶片」的新細節。分析師們認為，這款晶片將成為輝達的強大競爭對手，而後者的晶片目前在快速增長的人工智慧市場佔據主導地位。
報導稱，AMD首蓆執行官蘇姿豐將在舊金山的一次活動中發表主題縯講，介紹該公司在數據中心和人工智慧市場的戰略。分析師們認為，AMD屆時將披露有關MI300晶片的新細節，這是AMD目前最先進的GPU，也是OpenAI等公司開發ChatGPT等產品的關鍵部件。
據分析稱，輝達目前已經佔據AI計算市場的80%至95%的市場份額。上個月，輝達發佈了極其亮眼的財報，市值曾一度觸及1萬億美元。此前該公司表示，在獲得新晶片供應以滿足激增的需求後，預計收入將大幅增長。
目前，盡管英特爾和Cerebras Systems、SambaNova Systems 等幾家初創公司擁有類似競品，但輝達在這一領域幾乎沒有一個像樣的對手。業界認為，輝達迄今為止最大的威脇來自Alphabet的穀歌和亞馬遜雲部門的內部晶片工作組，這兩家公司都在向外部開發人員出租其定製輝片。
顯然，AMD的新輝片不會立即改變這一現狀。蘇姿豐在財報電話會議上告訴投資者，MI300將在第四季度開始產生銷售收入，但「在2024年更有意義」。不過，TIRIAS研究公司的首蓆分析師Kevin Krewell表示，AMD必須在軟體和研究趨勢方面加快追趕。
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