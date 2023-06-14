台灣大奪回獲利寶座？ 蔡明忠：艱難挑戰

台灣大哥大昨舉行股東會，隨著電信業合併在即，股東也關心台灣大是否有機會重回電信獲利王？今年能否配發五元現金股利？對此，台灣大董事長蔡明忠指出，重回電信獲利王是項艱難挑戰，台灣大現金殖利率已是同業最高，以資本公積配發現金並非長期該做的事，他開玩笑說自己也是大股東，希望配發十元，但期許「提高公司盈餘是最重要方向」。

另外，台灣大總經理林之晨十日看球賽時，往籃球場怒丟水瓶遭球迷撻伐；對於林之晨的行為，蔡明忠昨日公開回應，指出「台灣大並沒有把這件事當個人行為，他（林之晨）身為公司最高行政主管，對公司的形象跟聲譽都是很大的打擊。」

蔡明忠表示，公司將採適當行政懲處，提案請薪酬委員會討論，可能由林之晨捐出部分獎金，用來發展基層籃球運動，讓他能對熱愛的運動做出貢獻。台灣大薪酬委員會昨也決議建請董事會給予記過處分，將影響績效考評與獎酬。

五Ｇ開台迄今近三年，蔡明忠表示隨著產業整併，電信市場也朝良性競爭發展，帶動台灣大去年合併總營收達一七二二億元，創歷史新高，營收年成長率百分之十，每股盈餘三點九一元。股東會也通過每股配發四點三元現金股息，殖利率約百分之四點一。

而在外界關心的台灣大哥大合併台灣之星案上，蔡明忠表示，合併案已獲ＮＣＣ核准，雙方董事會也通過新換股比例，目前尚待公平會與證交所核准。

台灣大期待透過產業整併，合併後的新台灣大除大幅提升網路效益，更有超過九百萬用戶可享網內互打優惠。

台灣大積極拓展集團整體營運綜效，小股東也提問，台灣大是否有機會重回電信獲利王？

蔡明忠回答，面對中華電信，我們有很多競爭劣勢，尤其中華電信在固網寬頻上網獨霸，很輕易就可以把ＡＲＰＵ（每用戶平均貢獻度）提高。我們要跟這樣的對手競爭ＥＰＳ有相當難度。

也有股東提問，目前帳上未分配盈餘約九億元，提議何不提高每股現金配息到五元，並改為每季發放？

蔡明忠回應，台灣大去年盈餘分配率百分之一百一十，以資本公積配發現金，非長期該做事情，「我們該努力提升獲利，不用動用資本公積，就可以給股東豐厚股利，因此提高公司盈餘是最重要方向」。