辛耘今年業績可望增長雙位數 CoWos 設備明年貢獻
半導體設備與再生晶圓廠辛耘（3583）於13日召開股東會，通過配發去年度每股現金股利3.6元。法人預期，該公司今年業績有機會呈現雙位數百分比成長，續創歷史新高。而後續有望承接晶圓代工大廠CoWos先進封裝濕製程設備的相關訂單，並將於明年逐步貢獻。
目前辛耘的三大業務主要是設備代理、自製設備與再生晶圓。在自製設備方面，因應大客戶上述先進封裝產能擴充，法人認為，辛耘有望承接相關單晶圓濕製程設備等訂單，以設備交期約7至8個月來計算，有機會最快於明年首季末開始出貨。
至於再生晶圓業務，辛耘目前月產能約16萬片，受到半導體市況影響而沒有滿載，但法人指出，其第2季再生晶圓業績表現應可優於首季，後續逐步回溫，有機會於第4季恢復滿載局面。
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