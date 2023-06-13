辛耘今年業績可望增長雙位數 CoWos 設備明年貢獻

半導體設備與再生晶圓廠辛耘（3583）於13日召開股東會，通過配發去年度每股現金股利3.6元。法人預期，該公司今年業績有機會呈現雙位數百分比成長，續創歷史新高。而後續有望承接晶圓代工大廠CoWos先進封裝濕製程設備的相關訂單，並將於明年逐步貢獻。

目前辛耘的三大業務主要是設備代理、自製設備與再生晶圓。在自製設備方面，因應大客戶上述先進封裝產能擴充，法人認為，辛耘有望承接相關單晶圓濕製程設備等訂單，以設備交期約7至8個月來計算，有機會最快於明年首季末開始出貨。

至於再生晶圓業務，辛耘目前月產能約16萬片，受到半導體市況影響而沒有滿載，但法人指出，其第2季再生晶圓業績表現應可優於首季，後續逐步回溫，有機會於第4季恢復滿載局面。