永續製造論壇 群創、中光電分享淨零碳排及供應鏈議題

勤業眾信風險管理諮詢股份有限公司今（13）日與Google Cloud台灣、國科會人工智慧製造系統（AIMS）研究中心共同舉辦「永續製造藍圖：以科技賦能的韌性供應鏈」研討會。勤業眾信表示，由世界經濟論壇（WEF）所推動的「全球燈塔工廠網絡認證」項目作為全球製造業的標竿，目前即約有120座標竿工廠入列。同時，隨著永續淨零碳排以及供應鏈議題更形重要且成為企業發展不可或缺的一環，其對於身為全球供應鏈的台灣而言，更是格外重要，企業勢必要檢視自身智慧化的轉型成熟度。

永續經營不只是口號，台灣首間獲得WEF「燈塔工廠」認證的面板廠實例

群創光電股份有限公司（3481）總經理暨營運長楊柱祥表示，群創作為全球領先的顯示科技大廠，一直致力於推動數位轉型和永續發展，並在2021年成為台灣第一家獲得WEF「燈塔工廠」認證的面板廠。

在2022年，群創進一步擴大了數位轉型的範疇和深度，強調產品設計生命週期和產品交付生命週期的優化，全面涵蓋端到端價值鏈，實現綠色設計、低碳生產和低碳物流；也將於今年完成架設ESG數位管理平台，由自身優勢找出淨零的最佳解決方案，確保公司永續方向符合趨勢，並承諾加入SBTi減碳目標計畫，制定減碳路徑，引領供應鏈關鍵供應商共同減碳，進而將ESG策略與業務運營相結合提升綜效，此外，群創透過智能化技術和業務流程優化提升財務指標，致力於挖掘新商機，拓展獲利藍湖，邁向永續經營。

從數位到雙軌，創造韌性環境下的永續轉型

勤業眾信風險管理諮詢股份有限公司數位轉型服務執行副總經理許梅君強調，數位轉型的關鍵DNA在於強化風險管理機制，評估地緣、生態、供應鏈的環境、安全、信任與韌性風險，並選擇適合企業的數位工具與導入方式，實現永續營運目標。

許梅君也提出可採用「敏捷方法、敏捷數字工作室、工業物聯網堆疊、工業物聯網學院、技術生態系統及轉型辦公室」六大核心賦能，透過數位轉型實現創新與創造競爭力。

智慧工廠物流解決方案及AI技術應用

中光電智能物流股份有限公司董事長林宗彥指出，智慧工廠透過物流解決方案和AI技術之應用，提高生產效率、優化資源利用和實現永續發展。自主導航機器人（AMR）主要應用於自動搬運，環境監測系統部署和無塵室，藉由先進的系統化導航和自主決策功能，提高搬運效率，減少碳排放，提升工作效率並達成環境友好之目標。

透過環境監測系統，結合物聯網（IoT）技術和AI分析，可即時監測生產環境的溫度、濕度和氣體排放等因素，提高安全性、可靠度和良率；在無塵室中則實現精確控制和即時監測，提高產品質量和生產效率。智慧工廠物流解決方案可提供全面的生產、銷售和供應鏈分析數據，以協助經營階層制訂更有效的業務策略與營運方針。