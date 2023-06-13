AI趨勢2年不墜！英業達葉力誠：明年拚雙位數增長

代工大廠英業達（2356）今（13）日召開股東會，新任董事長、創辦人葉國一次子葉力誠指出，過去公司AI伺服器營收占比只有5%，他看好今年占比可成長至10%以上。每家公司都已在朝AI發展，應用層面也越來越廣，但不同業者的應用、角度都不一樣，實際上跑多快也各有軒輊，不過AI絕對是未來2年的趨勢，預估旗下AI伺服器表現，明年拚雙位數增長。

葉力誠指出，今年科技產業的確有些不景氣，整體趨勢甚至傳出看淡的聲音，不過大環境對英業達造成的影響，相較其他競爭對手來說，已經平緩許多了，而伺服器對產業界來說，仍是或不可缺的存在，企業端每一年也都仍不小的購買需求，雖然市況仍會配合客戶所需移轉、變化，但企業客戶端的伺服器需求，確實已逐漸擴大。

葉力誠表示，近年市場景氣仍不太好，旗下客戶雖然也想朝AI領域發展，但能拿出購機的「資金」卻很有限，企業主們在規劃AI伺服器的配置時，只能挑選幾個主要機組來換，其餘就只能放棄、無法更換，因此伺服器市場訂單總量，在過去2年間一直呈現疲軟，雖然合作夥伴微軟、Google很認真在推，甚至將AI技術實際應用到自身產品。

目前AI伺服器的界定仍不太清晰，而英業達在判斷一項產品是否屬於AI伺服器時，主要是以單一機體至少搭4顆至8顆以上的CPU，才算過關。葉力誠直言，越大的企業要導入AI也更困難、且更急不得。目前市場完成串連的AI應用成品，於他眼中大多都不太靠譜，不僅問題多、耗電率也大，該如何真正的落實AI市場的布局，仍是目前最大的難題。