AI個人助理將問世 法人：生成式AI邁向通用商機年代

過去半年，AI是全球最火紅的話題與投資主題，生成式AI的運用有可能在不久的將來，像工業時代的鐵路、電力、印刷等通用技術，影響各個產業，AI通用技術商機年代即將到來！微軟創辦人比爾蓋茲也認為，AI個人助理可望問世，協助人類處理日常事務，第一金投信指出，AI應用越見普及，推升整體需求、營收上揚、資本支出成長，成為AI主題投資的有力支撐。

第一金全球AI人工智慧基金經理人李坤憲指出，AI概念股價動能強，然AI產業營收仍見衰退趨勢，不過，去年下半年開始的裁員、成本控制等措施，已帶來獲利改善的實質貢獻，李坤憲說明，科技企業在全球升息與通膨環境中面臨壓力，AI企業也見營收下滑壓力，然而，在新應用發展趨勢，與企業重視體質調整等策略下，AI企業的獲利反倒出現上揚趨勢。

根據Bloomberg與IDC資料統計，未來10年生成式AI帶來的營收複合成率高達42%，此外，生成式AI於企業的資訊科技支出的占比逐年提升，從2022年的1%不到，至2032年預估可達12%；李坤憲強調，科技大廠結合生成式AI運用，推出各種新工具、新技術，包括生產力工具如郵件管理、簡報、文書處理等導入AI程式，搜尋引擎、會議系統、個人位平台等，都結合AI功能整合，近期無論是蘋果開發者大會、微軟開發者大會等，都看到大型科技企業全力導入AI。

從各大機構的研究預估觀察，瑞銀發表對生成AI技術的最新觀察報告指出，生成式AI未來幾年將會成為通用技術(General Purpose Technology，GPT)，李坤憲表示，通用AI也像是另一種GPT，就如工業時代出現的鐵路、電力與印刷等技術，對人類的生活、各行各業的影響廣泛。

李坤憲舉例，資訊科技研究顧問Gartner預估，2025年有超過三成的新藥、新原料，將使用生成式AI來進行技術開發；超過三成的行銷資訊也由生成式AI產出，2022年僅2%；2026年預估將有1億人口是與機器人共事，包括實體機器人與虛擬機器人等；2027年15%的新應用程式將透過AI自動生成，生成式AI應用無遠弗屆。

微軟ChatGPT在去年11月上線後，在短短兩個月的時間，活躍用戶數就已突破上億人口，李坤憲說明，現在更在短短不到半年的時間裡，月活躍用戶數來到2億人口，日活躍用戶達3,000萬戶，用量、流量就是金流的象徵，這也可以說明為什麼在各大企業財報中，提及生成式AI的比例高速飆升。

從去年底至今，科技股在各月份的表現，呈現一個月漲、一個月休的現象，李坤憲指出，AI導入大型企業的未來技術發展與應用，也帶動科技股強勁攻勢，AI大型股在這波漲勢先攻，後續相關概念中小型股也有機會接棒續攻，在基金的配置中，將會順勢拉升中小型股配置比重，李坤憲建議投資人，AI發展不只半年、1年的趨勢，而是5年、10年的升級大轉型，投資人參與趨勢型標的，為降低景氣循環的影響，不妨採取定期定額、長線投資策略，以掌握AI長線發展紅利。