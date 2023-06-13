英業達完成世代交替 創辦人次子葉力誠接掌兵符

代工大廠英業達（2356）今（13）日召開股東會，會後隨即召開董事會，董事長卓桐華宣布卸下兵符，正式啟動世代交替，並由創辦人葉國一次子葉力誠扛下掌舵重責，接任新任董事長一職，而原企業電腦事業群總經理蔡枝安則接任總經理。

據了解，英業達集團除了持續壯大經營既有的筆記型電腦、伺服器、智慧裝置外，新事業則是承繼前董事長卓桐華ABCDE5G (AI、Blockchain、Cloud Computing、Data Science、ESG、5G)主軸，目前已經開始投資車用電子、醫療、5G以及工業電腦產品。

未來集團成長兩大方向：第一，既有事業是垂直方向的永續成長，深耕市場及客戶，持續為集團注入既有成長動能。第二，新事業是橫向永續經營，憑藉集團近五十年資通訊產業豐富之經驗，孵育更多具前瞻性的品牌新事業，持續為集團注入新成長動能。

今年AI話題夯熱，英業達在伺服器雲端的AI應用也是成績斐然，不僅為品牌伺服器客戶布局layout邊緣運算的產品，我們也專注客製化為雲端客戶在深度學習（Deep Learning）、訓練（Training）、機器學習（Machine Learning）等需求上將GPU設計連結於我們擅長的主機板布建，將中央處理器與GPU串聯功用發揮到極致，深獲雲端客戶滿意讚許。

筆記型電腦原本就是我們的核心事業之一，除了消費型與商業型全面發展外，更延伸至電競筆電的領域，成果卓越。而智慧裝置今年除了現有聲學產品、AIOT、5G CPE使用者終端裝置模組與熱點裝置產品帶動消費市場的需求，遊戲機周邊產品的發展上也都有所斬獲，預期明年將有顯著成果。

於車用電子方面，英業達深知汽車產業需要在地服務及製造生產，目前已有多年汽車電子生產基地與經驗，獲得IATF 16949汽車品質管理系統驗證的認證，今年，捷克及墨西哥工廠也相繼開始取得相對應的IATF 16949認證及量產車用電子產品，主要服務歐洲、北美、日本及中國大陸客戶。

在5G專網方面，英業達在核網與微軟合作，並應用於新漢（8234）的智慧工廠，此成功案例於今年的MWC獲得微軟大力宣傳。在資安方面與趨勢科技資安子公司CTOne訊勢科技攜手，成為其銷售及建置5G專網資訊安全系統的夥伴，為智慧工廠提供完整資安解決方案，加速客戶應用落地。

此外，英業達集團對永續發展持續推動，以淨零碳排作為終極目標。永續發展委員會已制定集團2030年永續發展計畫，設立永續策略：包含低碳經濟、企業責任、與創造永續生態圈，展現集團對於永續議題的重視及決心。