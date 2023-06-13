重回電信獲利王？台灣大董座蔡明忠：是艱難挑戰

台灣大哥大今（13）日舉行股東會，隨著電信業合併在即，股東也關心台灣大有沒有重回電信獲利王的機會、今年能否配發5元現金股利。台灣大董事長蔡明忠指出，重回電信獲利王是項艱難的挑戰，至於現金股利，蔡明忠認為，台灣大現金殖利率是同業最高，以資本公積配發現金，並非長期該做的事，他笑說，「我自己也是大股東，我希望配發10元」，他也期許，「提高公司盈餘是最重要的方向」。

5G開台迄今已將近三年，蔡明忠表示，隨著產業整併，電信市場也朝良性競爭發展，帶動台灣大去年合併總營收達1722億元，創下歷史新高，營收年成長率10%，居業界第一，稅後純益為110億元，每股盈餘3.91元。今日通過配發現金股息每股4.3元，換算殖利率約4.1%。

而在外界關心的台灣大哥大合併台灣之星案，蔡明忠表示，合併案已獲NCC核准，雙方董事會也通過新的換股比例，目前尚待公平會與證交所核准。台灣大期待透過產業整併，合併後的新台灣大，除大幅提升網路效益，對比兩家公司、兩套基礎建設各自獨立運作，每年將省下1至2億度用電，更有超過900萬用戶可享受網內互打優惠，此外，台灣大廣納多元人才，提供台灣之星員工安定、安心的工作環境，加速企業文化融合，為產業發展、環境永續發揮正向的影響力。

由於市場競爭激烈，台灣大也提出Telco+Tech（電信+科技）策略，結合電信服務平台，賦能科技事業發展，並持續整合集團momo綜效，串聯集團電信、金融、零售，大步朝區域級科技電信集團邁進。

台灣大積極拓展集團整體營運綜效，小股東也提問，台灣大是否有機會重回電信獲利王，蔡明忠回答說，目前的獲利王是中華電信，台灣大居於競爭劣勢，加上中華電獨霸寬頻固網，這是「艱難的挑戰」。

也有股東提問，目前帳上未分配盈餘約9億元，提議何不提高每股現金配息到5元，並改為每季發放？

蔡明忠回應，台灣大去年盈餘分配率110%，現金殖利率約4.2%至4.3%，「我不好意思說，同業都是盡量跟我們看齊」，以資本公積配發現金，非長期該做事情，應該努力提升獲利，「我們該努力提升獲利，不用動用資本公積，就可以給股東豐厚股利，因此，提高公司盈餘是最重要的方向。」