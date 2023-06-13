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AI成長賽道加持00757淨值再創新高 今年報酬高達68.4%

經濟日報／ 記者高瑜君/即時報導
美股市值前七大巨頭排名
美股市值前七大巨頭排名

AI熱潮席捲下，空頭反轉向上，牛市確立，科技股行情欲小不易。特別是在AI產業布局完整的美國科技巨頭在全球資金簇擁下，股價持續噴出，帶動以全球十大科技巨頭為投資標的統一FANG+（00757）淨值看回不回，再創歷史新高。截至6月12日，該檔ETF今年以來漲勢兇猛，報酬率大漲68.4%，為所有ETF之冠，也吸引投信法人與散戶加速搶進。

今年美股行情在台灣農曆年揭開序幕，其中Google母公司字母、蘋果、微軟、亞馬遜、臉書母公司Meta、輝達以及特斯拉等七檔股票，幾乎包辦了標普500指數今年來的所有漲幅。

昨晚美股連袂續漲，標普指數創下13個月新高，尖牙股成分股持續接棒大漲，在輝達創下翻倍漲幅後，蘋果創歷史新高，已逼近三兆美元市值，特斯拉也以連漲12天，創下史上最長連漲紀錄。

專家表示，綜觀美股市值前七大巨頭，包括蘋果、微軟、谷歌、亞馬遜、輝達、特斯拉、Meta，皆為統一FANG+成分股，讓投資人能一手掌握美國科技股主力戰將。今年來在全球爆紅的AI應用，長期成長趨勢明確，今年甚至被稱為AI元年，顯示現在只是AI高速成長的起點，未來還有極大上升空間。

以投資CP值來說，「買分身不如買本尊」。美國科技巨頭為全球AI產業鏈的最上游，也是最新科技技術的誕生地。無論是AI軟硬體或應用領域，領軍上攻的皆為美國科技巨頭，例如AI技術先驅微軟、谷歌、Meta，和AI處理器霸主輝達、超微半導體。

統一FANG+經理人林良一表示，除此之外，蘋果與特斯拉具備泛用的成熟產品，而亞馬遜及網飛等，則是本身就具有廣大的數據用戶，讓這些科技巨頭利用AI建立難以逾越的護城河，讓後來者難望其項背。

FANG+指數作為科技巨頭代表，成分股一網打盡美國各領域的AI王者企業，投資人可以即時掌握AI領域爆發的所有商機。

統一投信建議，在AI成長賽道上，投資人應先求有再求好，今年來錯過科技股漲幅的投資人，可以先進場建立投資部位，而已經持有核心部位的投資人，則可以分批加碼布局，累積投資資本，參與科技巨頭長線成長。

AI 美國

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