快訊

NBA／約柯奇領銜逆轉熱火 金塊勇奪隊史47年來首冠

英「暴風影飛彈」軍援烏克蘭 海馬士火箭後又一改變俄烏戰武器？

好友哽咽證實噩耗 70年代知名歌手肺部感染病逝！

科技巨頭持續仰角上攻 統一FANG+ETF淨值再創新高

經濟日報／ 記者廖賢龍／即時報導
美股市值前七大巨頭排名
美股市值前七大巨頭排名

AI熱潮席捲下，空頭反轉向上，牛市確立，科技股行情欲小不易。特別是在AI產業布局完整的美國科技巨頭在全球資金簇擁下，股價持續噴出，帶動以全球十大科技巨頭為投資標的統一FANG+尖牙股ETF（00757）淨值看回不回，再創歷史新高。截至6月12日，該檔ETF今年以來漲勢兇猛，報酬率大漲68.44%，為所有ETF之冠，也吸引投信法人與散戶加速搶進。

今年美股行情在台灣農曆年揭開序幕，其中Google母公司字母、蘋果、微軟、亞馬遜、臉書母公司Meta、輝達及特斯拉等七檔股票，幾乎包辦標普500指數今年來的所有漲幅。昨晚美股連袂續漲，標普指數創下13個月新高，尖牙股成分股持續接棒大漲，在輝達創下翻倍漲幅後，蘋果創歷史新高，已逼近3兆美元市值，特斯拉也以連漲12天，創下史上最長連漲紀錄。

法人表示，綜觀美股市值前七大巨頭，包括蘋果、微軟、谷歌、亞馬遜、輝達、特斯拉、Meta，皆為統一FANG+ ETF（00757）成分股，讓投資人能一手掌握美國科技股主力戰將。今年來在全球爆紅的AI應用，長期成長趨勢明確，今年甚至被稱為AI元年，顯示現在只是AI高速成長的起點，未來還有極大上升空間。

以投資CP值來說，「買分身不如買本尊」。美國科技巨頭為全球AI產業鏈的最上游，也是最新科技技術的誕生地。無論是AI軟硬體或應用領域，領軍上攻的皆為美國科技巨頭，例如AI技術先驅微軟、谷歌、Meta，和AI處理器霸主輝達、超微半導體。統一FANG+ ETF（00757）基金經理人林良一表示，除此之外，蘋果與特斯拉具備泛用的成熟產品，而亞馬遜及網飛等，則是本身就具有廣大的數據用戶，讓這些科技巨頭利用AI建立難以逾越的護城河，讓後來者難望其項背。

FANG+指數作為科技巨頭代表，成分股一網打盡美國各領域的AI王者企業，投資人可以即時掌握AI領域爆發的所有商機。統一投信建議，在AI成長賽道上，投資人應先求有再求好，今年來錯過科技股漲幅的投資人，可以先進場建立投資部位，而已經持有核心部位的投資人，則可以分批加碼布局，累積投資資本，參與科技巨頭長線成長。

AI 美國

延伸閱讀

特斯拉電動車充電標準 更多充電業者採納

蘋概、暑期消費股 看俏

GM宣布加入特斯拉電網行列！北美充電網路將可能有重大改變

適用美國全額補助後　買特斯拉Model 3比豐田Camry還便宜！

相關新聞

「愛之深責之切」林之晨丟一瓶水的代價 台灣大將懲處捐出部分獎金

台灣大哥大（3045）今日舉行股東會，股東提問對於總經理林之晨在球場上脫序行為，公司有何處置。對此，台灣大哥大董事長蔡明...

台灣大股東提議提高現金股利 蔡明忠笑稱：我希望配10元

台灣大哥大（3045）今日舉行股東會，有股東提議提升盈餘分配，每股配發5元現金股利。台灣大董事長蔡明忠表示，台灣大現金殖...

半導體在陸擴產 美國讓步

美國商務部高級官員最近發言顯示，美國政府計劃允許台積電和三星等台灣與南韓的指標半導體製造業者，可以維持且擴張在中國大陸的...

科技巨頭持續仰角上攻 統一FANG+ETF淨值再創新高

在AI熱潮席捲下，空頭反轉向上，牛市確立，科技股行情欲小不易。特別是在AI產業布局完整的美國科技巨頭在全球資金簇擁下，股...

ChatGPT熱潮持續延燒！網友熱議「這四大」面向話題不減

《Social Lab社群實驗室》本次透過《OpView社群口碑資料庫》追蹤六個月內「ChatGPT」相關話題的網路聲量，帶您了解網友關注的ChatGPT話題四大熱議焦點。

英業達股東會來了 卓桐華擬卸兵符、葉力誠接班呼聲高

代工大廠英業達（2356）股東會將於今（13）日登場，公司將於會後接力召開董事會，外傳董事長卓桐華不續任董事長一職，並啟...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦