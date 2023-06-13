「愛之深責之切」林之晨丟一瓶水的代價 台灣大將懲處捐出部分獎金

台灣大哥大（3045）今日舉行股東會，股東提問對於總經理林之晨在球場上脫序行為，公司有何處置。對此，台灣大哥大董事長蔡明忠表示，我們沒有把林總行為當作個人行為，對公司形象是很大打擊，將進行行政懲處，以林總財務上的部分獎金，捐出去，用來發展基層籃球運動。

台灣大哥大總經理林之晨日前觀看籃球賽時，因為未控制情緒做出不合宜行為（丟水瓶進球場），林之晨也馬上在臉書上公開道歉。

今日股東也針對此次提問，蔡明忠表示，林總脫序行為，自己要反省改善毋庸置疑，但我們公司沒有把此事件當作個人行為，林總又身為最高行政主管，對公司形象是很大打擊。

蔡明忠表示，台灣大是一個公司治理高標準的公司，關於林總的行政懲處，不是一個人說了算，今日股東會選舉完新一任董事後，將組成薪酬委員會提案討論，採取適當懲處，想的方法可能是財務上，以他的名義捐出他一部分獎金，用來發展基層籃球運動，這才是真正對台灣籃球運動能夠扎根所做的努力。

蔡明忠表示，相信提問的股東，不是對林總有好惡，而是愛之深責之切，會對他做出行政懲處，能繼續為台灣基礎籃球建設有所幫忙。