對陸晶片禁令 美再鬆綁台韓管制

美國商務部高層官員最近的發言顯示，美國政府計畫允許南韓與台灣的首要半導體製造業者維持且擴張在中國大陸的晶片製造業務，不會因此而遭到美國報復。

專家表示，美國如果延長豁免期，可能代表美國政府體認到在高科技領域孤立中國大陸，比原先的預期更加困難，因為高科技是全球高度整合的產業；此外，一些外國企業對美國政府擴大干預他們的營運相當惱火。

華爾街日報報導，商務部主管工業及安全事務的副部長埃斯特維茲上周在美國半導體工業協會會議表示，政府打算在可預見的未來，將現行半導體及製造設備對大陸出口管制措施的豁免期限重新設定。

業界解讀，這意味台積電南京廠與上海松江廠未來生產與擴產行動將不受羈絆，可持續因應大陸當地未來ＩＣ設計客戶需求，適當擴增產能與調整營運步調。三星方面，西安為其在南韓境外最大的儲存型快閃記憶體（NAND Flash）生產基地，業界原期盼美國的禁令能讓市場供給量獲控制，若三星未來可持續擴張西安廠產能，恐不利短線NAND晶片報價回溫。

美國政府去年十月起對半導體及設備銷往大陸實施管制，但對台積電及三星電子等公司給予一年的豁免期；豁免期將於今年十月屆滿。企業界與外國政府都在密切觀察豁免期是否延長，來判斷美國對大陸嚴厲的管制措施，將對中國大陸的投資到底有多大影響。

美國及外國晶片業者高度抗拒美國政府限制他們在大陸的營運，一些亞洲及歐洲國家的政府也予以抵制，尤其是南韓。大陸是南韓最大的出口市場，而且南韓也生怕激怒北京當局，因為大陸對北韓有強大的影響力。

美國官員近日指出，美國並不打算與中國「脫鉤」；國安顧問蘇利文四月表示，美國的戰略是以「小範圍、高藩籬」來管制高度戰略性的科技。財政部長葉倫也多次在演說指出，與中國經濟全面隔離，對雙方都是災難。