三優勢…鴻海集團雨露均霑

鴻海（2317）集團題材豐富，不僅母公司鴻海是蘋果最大組裝廠，幾乎代工所有蘋果產品之外，包括近期熱門的AI伺服器、電動車、半導體，以及低軌衛星等，可說是應有盡有，使得鴻海集團擁有最大的經濟規模、最廣的全球布局，加上最深的垂直整合等三大優勢，旗下公司因此同霑雨露。

鴻海本身就有蘋概股、AI伺服器概念股、低軌衛星、電動車等四大題材加持。就蘋果供應鏈來看，「鴻家軍」當中的鴻準、GIS-KY都是市場耳熟能詳的廠商，分別供應機殼與蘋果首款MR頭盔鏡片貼合等業務。

鴻海董事長劉揚偉先前已明確揭示今年鴻海三大營運方向，分別是電動車、半導體與低軌衛星。電動車方面，從母公司鴻海出發，搭配旗下連接器廠廣宇，以及整合半導體相關投資能量，打造強大的一條龍服務模式，擴大接單量能。

半導體是鴻海近年積極跨入的領域。劉揚偉先前曾公開表示，鴻海集團過往每年投注半導體採購高達450億至500億美元（約新台幣1.4兆至1.55兆元），目前正全力衝刺電動車，對晶片的採購量持續增加。

鴻海在半導體布局，從購入旺宏6吋廠切入晶圓製造，以及轉投資天鈺、富鼎等IC設計廠，又握有封測廠訊芯-KY，以及設備廠帆宣等股權，可說是從周邊（設備相關）到核心（IC設計、晶圓製造、封測）皆備，確保集團電子未來衝刺電子代工本業與新事業關鍵IC來源無虞。

低軌衛星也是鴻海積極投入的新業務，不僅旗下台揚為國內首家專業微波及衛星通訊公司，產品包括地面數位微波通訊產品、行動通訊基地站模組、寬頻無線傳輸及衛星通訊設備等，先前已傳出通吃Space X、OneWeb及 Kymeta等三大衛星廠訂單，鴻海內部也已完成首顆自製低軌衛星「珍珠號」，正邁入最終測試階段，預計第4季發射升空，並全力推動低軌衛星星系產業化，透過CDMS服務，打造下一代高度韌性網路基礎架構。