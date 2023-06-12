獨／華碩系統事業群大變革 4產品部門合為2「雙張當家」

華碩（2357）2023年又出現組織大地震，手機事業將整併商用電腦事業部，由張凱舜領軍，而電競電腦事業部將整併電腦事業部，由張仰光掌舵，兩位操盤人都是50歲上下中生代，管理權限擴大，成為華碩中壯年管理梯隊精銳。華碩董事長施崇棠股東會上才提醒：主管決策要掌握最前線業務需求，新接班梯隊上任旋即將迎戰產業逆風、拚下半年營收獲利正成長，成果也將受關注。

華碩為尋求突破，內部傳出系統產品事業群將改革，原旗下4大產品部門：電競電腦事業部、電腦事業部、手機事業部、商用電腦事業部將整合為2，分別是電競與電腦事業部整合，由電競事業部總經理張仰光掌舵，而手機事業與商用電腦事業部整合，由手機事業總經理張凱舜主導。

新組織調整預計7月1日生效，系統產品事業群2事業部恰巧是張凱舜跟張仰光「雙張當家」，這也是2017年系統產品事業群組織改革後，6年來最大變動。

張仰光原為平板電腦負責人，2017年接任電競事業群，這5年多來電競經營有聲有色，今年開發的電競掌機ROG Ally預購更開出紅盤，此次將消費筆電與消費性桌機納入管理，意味擴大管理版圖，他約50出頭，屬於新生代研發高階主管，提到電競近年業務成績，董事長施崇棠也讚譽有加，稱讚「競爭力不斷提升！信心很足！」

張凱舜原為主機板研發大將，後來EeePC一戰成名，又接受手機業務挑戰，任內推出電競手機利基產品線，重新定義ZenFone為高階拍照手機，轉戰策略奏效，手機數度單季損平，在產業逆風中成績亮眼，而商用筆電2022年傳出虧損金額不小，為強化管理，此次併入張凱舜麾下，能否透過他擅長的產品定位與市場狀況應變力展開逆襲，內部也睜大眼睛在看。

施崇棠開釋：掌握消費者需求，上下游數據綜合判斷

華碩董事長施崇棠9日股東會上才直言曾提醒內部管理層盲點，他指出，雖總體經濟很難預測，但最關鍵還是消費者，「他們心理想什麼？錢願不願意掏出來？儲蓄或不安全感才是消費關鍵。」施崇棠也提醒，不要老抓過去式數字，要去抓最前線各地區業務需求狀況，考慮非常細的數字，甚至因華碩已是最前線品牌（產業下游），應該把最上游台積電（2330）的數據一起抓來綜合判斷，決策才能掌握真正的需求。

內部指出，原商用電腦及個人電腦負責人林宗樑及李益昌將回歸業務梯隊，發揮所長，2023年下半系統產品事業群各部門負責人將研發當家。

不過內部指出，此次部門的調整無關業務或研發背景，也無關掌管部門虧損與否，純粹是參酌過去各部門內部運作是否夠紮實，以及對市場前線狀況的掌握度做判斷，期望新的人事安排可以發揮所長展現團隊競爭力。