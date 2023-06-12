長華啟動十年接班計畫 洪全成今接任董事長

半導體封裝材料廠長華*（8070)今天舉行股東常會，完成補選一名董事，由子公司長科總經理洪全成以投資公司法人代表身分當選。會後旋即召開董事會推選董事長，由洪全成出任。長華自2022年底即啟動十年接班布局， 期以兼顧公司未來發展、企業傳承及完善公司治理。

長華*今日股東常會由董事長黃嘉能主持。黃嘉能於會中向在場股東及董 事清楚闡述十年接班計畫。

黃嘉能表示，十年接班計畫將分三階段進行，第一階段，將董事長職務交棒予洪全成；洪全成在半導體領域已深耕30餘年，實務經驗豐富，為接任董座的最佳人選。為此，黃嘉能已於3月8日請辭董座一職，該辭任案於今日生效，但仍保留長華董事暨總經理兼任執行長職務，以從旁協助洪 全成熟悉董事會運作。

今日股東會完成補選一名董事，由洪全成以投資公司法人代表身分當選。會後舉行董事會推選由洪全成出任董事長，即為揭開十年接班計畫的序幕。

黃嘉能說，第二階段將待 2025 年董事會全面改選時啟動，屆時他將讓出董事席 次由新生代接任，他個人將轉為專任總經理。至於第三階段的重點任務為培養新 生代總經理。依此，他預計十年可以完成世代交替，順利交棒。

此外，今日股東會亦通過承認 2022 年度營業報告書及財務報表，其中全年合併 營收為 218.59 億元，年增 6%;歸屬業主淨利為 21.64 億元，比去年同期成長 25%; 每股盈餘為 3.16 元，相當於賺進 3.16 個資本額，業績表現創歷年最佳。會中亦 通過承認盈餘分配案，2022 年上半年每股現金股息配發 0.73 元及下半年每 1.8 元，合計全年每股現金股息為 2.53 元，配發率約80%。

黃嘉能在營業報告時指出，2022 年雖然受到俄烏戰爭、中國大陸疫情封城、全 球通膨升息重擊終端消費等外在環境因素影響，消費性電子及半導體產業鏈運作 受到影響，但所幸車用及工控晶片需求維持強勁，抵銷了部分消費性晶片低迷的負面效應，使長華2022年營收及獲利仍持續成長。

展望未來，黃嘉能表示，針對長華代理的日本住友培科之環氧樹脂，在長華積極 推動下，日本住友已同意在台的合資廠區增設生產線，將有利於強化台灣半導體 封裝材料供應。另外，長華代理的日本山田遠東模壓機台設備將陸續裝機；長華也開始布局電動車及車用電子關鍵元件封裝材料市場；並與配合廠商合作開拓 Mini LED 封裝用 IC 基板市場，皆為未來提供成長動能；子公司長科積極擴廠， 也有利於挹注長華集團收益。