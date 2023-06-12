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3GPP在台開會 經長：與歐美大廠合作研發6G方向

經濟日報／ 記者鍾泓良／台北即時報導
經濟部長王美花（中）12日出席全球行動通訊標準組織3GPP第100次全體會員大會，王美花表示，台廠透過參與3GPP可掌握技術發展趨勢。 中央社
經濟部長王美花（中）12日出席全球行動通訊標準組織3GPP第100次全體會員大會，王美花表示，台廠透過參與3GPP可掌握技術發展趨勢。 中央社

台灣積極參與全球第六代行動通訊系統（6G）布局，今年全球行動通訊標準組織（3GPP）南港展覽館二館舉辦為期五天的第100次全體會員大會。經濟部長王美花受訪表示，由於現在6G還在早期發展階段，所以掌握6G發展趨勢對我們是非常重要，也會與歐美廠商一起合作研發6G方向。

王美花表示，3GPP是全球最重要的通訊標準制定的組織，台廠參與3GPP也有很長一段時間，過往從3G到5G標準都是透過3GPP訂下，未來的6G或通訊衛星標準預計也會在會議中擬定下來。

她說，參與3GPP才可以知道它裡面技術發展的傾向，像是聯發科（2454）就是其中的工作主席，對掌握通訊技術非常重要。台灣這幾年在政策推動下，在通訊領域已發展相當不錯，尤其是Open RAN腳步比歐美還要快，結合台灣5G供應鏈，如晶片、關鍵的部件、終端、接取端通訊技術，對全球未來通訊一定會有助力。

她強調，台灣經過疫情這幾年，愈來愈多國際大廠認知到台灣是一個非常值得信賴的夥伴，不管在智慧產權保護、營業秘密保護都做得非常好；近年台灣把原本就比較領先的硬體技術，再結合軟體，建立軟硬體整合系統。

經濟部工業局日前指出，3GPP將於12日至16日在台北辦理通訊標準研商會議，吸引七大通訊標準開發組織，並包括蘋果、高通、三星、諾基亞及愛立信等，相關電信營運、晶片製造商、網路設備、手機終端商來台。

工業局解釋，來自各國通訊標準開發組織聚集最重要目的，就是討論6G通訊標準，也就是「制定遊戲規則」，我國業者如聯發科、華碩（2357）及鴻海（2317）也均在3GPP有一定席次。

工業局及技術處均認為，台灣廠商強項研發、製造，但在國際標準制定上，往往還是要依循國際大廠腳步；台灣廠商參與會議，如果能參與制定國際標準規則，當然最好。

退而求其次，台灣廠商在會議中洞察先機，觀察到國際通訊大廠對6G標準態度及引導方向，對於後續研發、人才及供應鏈布局都有幫助。

技術處上月底也與歐盟執委會資通訊總署，爭取到歐盟主導規劃6G計畫的歐盟6G智慧網路和服務產業協會（6G-IA）主席威爾庫克（Colin Willcock）來台，與台灣資通產業標準協會（TAICS）簽訂合作協議，強化台歐盟6G科技研發合作。

6G

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