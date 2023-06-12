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印度正式通知：指控小米涉非法對外轉移資金

集微網／ 集微網

集微網消息，印度執法局（ED）向小米在印度的分公司、公司負責人及三間銀行發出正式通知，稱印度指控他們非法向國外轉移資金、涉嫌違反《外滙管理法》（FEMA）。

據印度媒體報導，小米印度分公司、小米科技印度私人有限公司、小米科技印度首席財務官拉奧、前董事總經理賈殷、花旗銀行、滙豐銀行、德意志銀行也收到有關通知。印度執法局稱，調查內容顯示，小米向外國組織非法轉移資金，涉及555億盧比（約48億人民幣）。一旦案件結案，在《外滙管理法》調查結束後可能開出總違規金額三倍的罸款。

印度執法局表示，小米2015年開始利用誤導性信息、以支付專利權使用費為由，非法向國外轉移資金。該執法局2022年5月從小米的銀行帳戶中扣押約555億盧比，其後小米提出申訴，要求法院推繙這決定，今年印度西南部卡納塔尅邦高等法院4月21日駁回小米的要求。

小米在去年10月稱，在這被凍結的555億印度盧比資產中，超過84%是支付給美國晶片公司高通的特許權使用費。「我們將繼續採取一切手段保護公司及其利益相關者的聲譽和利益。」小米表示。

據悉，2022年1月，印度稅務情報局（DRI）以逃稅、做假賬為由，處罸小米印度補繳65.3億盧比（約合人民幣5.58億元）稅款。

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