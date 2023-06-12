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機構：一季度全球x86服務器廠商收入同比增長6.7% 聯想第三
集微網消息，研究機構IDC近日發佈2023年一季度全球x86架搆服務器市場報告。報告顯示，一季度全球x86服務器廠商收入244億美元，同比增長6.7%，聯想正式成為全球第三大服務器廠商。
分廠商來看，全球排名前五的廠商中，戴爾營收下降25.1%、惠普（HPE）微漲0.6%、聯想大增39.9%，浪潮下降38.7%，超微（Super Micro）微漲0.8%。
IDC表示，聯想集團獲得39.9%的大幅增長，市場份額提升至7.1%。最新財報顯示，聯想集團ISG基礎設施方案業務過去財年營收增長37%，達668億人民幣，服務器、存儲、軟件等細分業務均實現快速增長，其中第四財季，營收增長高達56.2%，正式成為全球第三大服務器廠商。
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