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三星呼籲美國製定政策 以解決半導體人才短缺問題

集微網／ 集微網

集微網消息，三星電子美洲半導體及設備解決方案（DS）事業本部長Han Jin-man在最近擧行的線上會議上強調，美國半導體技術人才的缺乏是三星電子的主要障礙，並敦促從國家層面製定解決方案。

台媒電子時報援引《首爾經濟日報》消息報道指出，Han Jin-man在出蓆活動時分享了對美國半導體供應鏈的見解，他表示，「美國擁有在世界各地不斷創新的優秀半導體製造設備企業和豐富的人力資源。雖然美國政府曏三星電子提供了相當多的支持，但要解決三星未來所需的技術人才和工程師不足的問題並不容易。」

他指出，長期以來，美國一直以軟體技術為中心，而與半導體技術相關的工程和科學專業的學生並不多，因此需要相應的解決方案。

隨著美國政府於2022年通過《晶片與科學法案》，三星、台積電等全球半導體企業正在被吸引到美國投資。但Han Jin-man認為相對於對設施的積極投資，確保足夠的技術研發人才對工廠運營來說是非常具有挑戰性的，特別是在半導體領域，這需要具有碩士以上學歷的高層次人才，而這些人才不是短期內可以培養出來的。

半導體 台積電

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