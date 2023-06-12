LG將啓動全球戰略中心 應對歐美供應鏈監管

集微網消息，據韓國經濟日報報導，LG集團將於下個月啓動一個全球戰略中心，以分析海外業務趨勢並製定應對措施。

近日，業內消息人士表示，LG集團正在通過下個月的組織改組來讅查全球戰略中心的啓動，新實體將隸屬於LG管理發展研究所。報道稱，此擧是該集團為了解決美國通貨膨脹法案和歐盟關鍵原材料法案引起的供應鏈監管問題。

因此，LG面臨的新挑戰是改造其以兩個主要子公司為中心的供應鏈，包括電池製造商LG Energy Solution和電池材料生產商LG Chem Ltd.。

LG Energy Solution在電池製造領域世界居首。但能源市場研究公司SNE Research的最新數據顯示，中國的電池產業在全球電池市場的份額正在迅速攀升，威脅到世界第一的公司LG Energy Solution。2023年前四個月，LG Energy Solution與中國甯德時代的份額差距縮小至1%左右。

數據統計，在不包括中國的全球市場中，LG Energy Solution 2023年前四個月的份額為27.8%，與2022年同期持平。不過，甯德時代的份額從2022年前四個月的20.1%躍升至今年的26.5%。