950位國際通訊專家研商通訊標準 鏈結台灣與國際通訊大廠合作夥伴關係

被全球視為引領行動通訊技術標準革新與躍進方向的全球行動通訊標準組織3GPP (3rd Generation Partnership Project)，6月12日起在南港展覽館2館舉辦為期5天的第100次全體會員大會，除了5G演進技術標準外，也在本次活動首度進行未來6G技術規範研商，格外受到包括如高通、Intel、諾基亞、愛立信、三星、LG等全球指標性科技大廠對爭取標準制定權的重視，活動現場約有950位技術專家代表齊聚，與我國業者包含聯發科技、中華電信、台灣大哥大、遠傳電信、宏達電（HTC）、廣達、和碩、耀登、鐳洋、亞旭等廠商共同推動未來通訊技術發展。

經濟部長王美花部長致歡迎詞。圖片提供／經濟部工業局

為歡迎3GPP第100次全體會員大會在臺舉行，經濟部王美花部長表示，臺灣是全球資通訊產業重要的供應鏈夥伴，需接軌國際標準，以掌握國際商機。臺灣除了擁有半導體及資通訊領先優勢外，長期與國際大廠合作，也累積了國際大廠對我們的信任，擁有制度規劃完善的良好投資環境，適合國際大廠來臺佈局未來6G、衛星通訊產業。本次3GPP在臺進行通訊標準研商會議，有利於臺廠掌握下世代通訊標準制訂方向，提前佈局國際合作商機，對未來接軌國際供應鏈有正面助益。

本次大會期間，3GPP召開行動通訊技術標準第19版(Rel-19)的全球第一場工作坊，預期將是國際指標科技企業角力技術標準導向的重頭戲，讓國內ICT業者同步國際技術佈局、及早掌握國際標準專利及供應鏈合作。

於3GPP在臺會議期間，經濟部亦同步舉辦「太空產業國際合作論壇」及「次世代通訊技術高峰會」，邀請Intel、Apple、Nokia、SES、Inmarsat、Mangata等國際大廠及歐洲電信標準協會（ETSI）等通訊專家帶來專題演講，分別以未來通訊標準發展趨勢、通訊系統節能管理、海陸空通訊應用發展策略等主題進行分享，協助臺灣業者掌握未來通訊產業發展趨勢，並與國際通訊大廠面對面交流。

藉由此次3GPP來臺灣進行通訊標準研商會議，可展現臺灣產業在行動通訊領域發展成效，並與各國大廠進一步互動交流，有助於鏈結臺灣與國際通訊產業之合作。臺灣位居全球科技供應鏈關鍵地位，亦是全世界信賴的國際合作夥伴，發揮彼此優勢共同提升通訊產品與解決方案完備度，建構未來6G發展基礎並邁向國際市場。