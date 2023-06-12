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獨家／華碩電競掌機ROG Ally開賣、英業達助攻 葉力誠接班布局元宇宙

經濟日報／ 記者王郁倫／台北即時報導
英業達集團策略長葉力誠上任以來，帶領集團朝5G及元宇宙等新技術積極佈局。記者蘇健忠／攝影
英業達集團策略長葉力誠上任以來，帶領集團朝5G及元宇宙等新技術積極佈局。記者蘇健忠／攝影

華碩（2357）ROG Ally旗艦版512GB電競掌機6月13日開賣，將成為華碩下半年電競的業績怪獸嗎？供應鏈指掌機由英業達代工；英業達也將展開世代傳承，創辦人葉國一次子葉力誠上屆加入董事會，股東會後傳將接任董事長，他主導的5G專網、元宇宙及車用電子、智慧物聯網4大新應用，揭示英業達集團新一波走向。

華碩電競掌機先在海外開賣，旗艦版本512GB SSD的款式將於6月13日全球首發，不論Best Buy或台灣預售均熱鬧滾滾，玩家不僅在Best Buy留言給高評價，95%玩家表示願意推薦給朋友購買，而根據供應鏈消息，英業達是主要合作製造夥伴，這也是繼英業達代工華碩ROG旗艦電競筆電業務後，雙方在電競領域深化合作。

華碩共同執行長胡書賓在第1季度財報法說會中預測，下半年ROG Ally期望單季業績貢獻能衝上50~100億元，換算兩季度目標為100~200億元。除英業達為掌機的組裝廠商，Ally周邊裝置則由其他供應商合作，如遙控手把為達實智控代工。

「我們跟Steam Deck互相恭喜！」華碩董事長施崇棠上週9日股東常會也提到ROG Ally，他表示，從遊戲軟體的角度，ROG Ally跟微軟的Game Pass平台合作，玩家得到的遊戲數量遠大於STEAM，故華碩信心很足，不管功能或體驗都下了很大功夫。

施崇棠表示，電競需求依舊強勁，在還沒發展到元宇宙前，都會是華碩積極成長的業務之一，華碩也會提前2~3年做準備佈局或變化，想出別人做不到的，提前安排。

英業達成電競盟友 葉力誠主導元宇宙、5G

除助攻華碩ROG殺手級新品問世，英業達近年也加速轉型，除核心筆電跟伺服器業務外，隨葉力誠擔任策略長，集團佈局也走向多元化，除5G業務將搶頭香申請台灣專網執照外，2022年也成立「元宇宙」事業單位，與微軟語音AI助理Copilot合作，打造元宇宙虛實元邦平臺(VRSTATE)，該平台已在Computex 2023發表。

英業達元宇宙虛實元邦(VRSTATE)看好數位經濟商機，打造虛擬元宇宙，提供企業客戶數位內容創建、AI模型訓練與數位安全治理服務，如可以協助打造育成元宇宙、教育元宇宙、文創元宇宙、工業元宇宙以及娛樂元宇宙，幫客戶建立虛擬會展或會議室，甚至協助訓練AI模型預錄多國語言轉換及文字生成等服務，打造如輝達創辦人黃仁勳所用的數位分身出席演說。

英研智能則利用NVIDIA的Jetson平台開發邊緣運算系統PAECIA提供路邊交通號誌AI車牌辨識力，藉由車流決策路燈轉換，減少塞車，智慧交通成果也吸引日本NHK電視台報導，該號誌已經在雙北及台中與高雄導入，英研目前主要三大應用除邊緣運算，也瞄準工業平板及電子紙應用。

英業達打造虛實元邦平臺(VRSTATE)，圖中顯示裸眼即可逛線上COMPUTEX並與董事長卓桐華分身開會。王郁倫攝影
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ROG Ally 13日全球開賣！採用Windows 11 Home作業系統，支援Xbox Game Pass、Steam等跨平台遊戲。圖／華碩提供
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英研智能則利用NVIDIA的Jetson平台開發邊緣運算系統PAECIA已經出貨幾百支。王郁倫攝影
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元宇宙 華碩 電競筆電

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