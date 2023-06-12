台灣對美晶片出口 已連續26個月增長

集微網消息，據彭博社6月12日報導，5月份數據發佈顯示，台灣地區對美國的晶片出口已連續26個月增長，無視全球半導體市場低迷的態勢。

根據統計數據，2023年5月台灣地區曏美國的晶片出口額同比增長了9%，但是向中國大陸及香港地區的晶片出口額下降了14.3%。總體來看，5月台灣晶片整體出口下滑了8%。

此外，5月台灣地區向中國大陸及香港地區出口的晶片製造設備，價值9100萬美元，同比大降44.2%；相比之下，對美出口激增59.3%。這也代表了美國對半導體製造業的激勵措施正在生效，試圖將先進製造業帶入國內。

彭博社表示，儘管5月的數據有所下降，但中國大陸仍然是台灣晶片最大的買家，出口份額佔比達到54%。目前已有多家台灣晶片公司表示，2023年下半年半導體市場的需求將有所改善，產品價格也將觸底回升，但是對於消費市場的復甦情況，以及新冠疫情後經濟恢復的速度，仍保持謹慎態度。