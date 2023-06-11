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三星新款摺疊機 提前7月底亮相

聯合報／ 記者馬瑞璿／台北報導

智慧型手機市場銷售冷淡，為創造新需求，蘋果今年WWDC（開發者大會）首度發表全新元宇宙設備Vision Pro，期望能找到銷售新動能；不讓蘋果專美於前，三星內部定調七月底推出全新摺疊機Galaxy Z Fold 5、Galaxy Z Flip 5，期望在下半年手機市場拔得頭籌。

雖然智慧型手機市場近年相對冷淡，不過自從三星推出摺疊手機，在智慧手機市場中異軍突起，銷量持續創下佳績，這讓Android不少品牌如華為、Vivo、Google Pixel等，也陸續推出摺疊機新品。

首推摺疊機的三星，自然不讓競爭對手專美於前，往年都在八月舉辦下半年度新品記者會的三星，今年特地將發表會時間提前至七月下旬，更首度將發表會放在南韓首爾舉辦。

這次三星的新品發表會選在江南三成洞COEX園區舉行，三星內部透露，之所以選在COEX舉辦今年新品發表會，主要因為這裡是首爾創新聚落德黑蘭路（Teheran-ro），以及千年古寺奉恩寺交會點，這個獨特地理位置可望讓世界看到首爾的過去、現在與未來。

三星電子移動體驗業務總裁兼主管TM Roh表示，「在首爾舉辦發表會具有重要意義，因為它串起創新發展與傳統文化。」就如三星摺疊機種，持續顛覆性創新。

研調機構TrendForce指出，三星新一代摺疊機據悉將在七月底發表、八月市售，外型設計上可能放大外螢幕顯示尺寸，與上一代產品做出明顯差異。

市占率來看，三星因最早推出摺疊機種，目前囊括七成市占；除三星外，中國大陸品牌華為、OPPO、Vivo、小米、Honor也陸續加入戰局，其中華為也在摺疊機市場拿下兩成左右的市占率。

今年以來，摺疊機市場相當熱鬧，TrendForce預估，今年折疊手機出貨量將達一九八○萬支，較去年大增百分之五十五；今年折疊機滲透率約為百分之一點七，隨著成本、外型逐年優化，預估二○二七年，滲透率有望突破百分之五。

首爾 市占率 品牌

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