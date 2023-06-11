蘋鏈備貨啟動 營運轉強

蘋果新機備貨啟動，法人看好，相關蘋概股如台積電、鴻海、大立光，及蘋果PCB供應商臻鼎、華通、欣興、台郡等下半年營運動能隨著旗艦新品將顯著轉強，全球高階智慧機需求仍有基本盤，且蘋果市占提升更有助催動供應鏈營運。

遭外界點名的供應商皆不評論或未評論市場傳聞，不過法人預期，蘋果新機預計如往常在秋季發表，供應鏈備貨已在第2季中下旬陸續啟動，供應鏈營運下半年將較上半年顯著升溫，目前時序已在6月中，從上游傳導到組裝與零組件營運7-8月開始轉強，也成為各大廠收斂營收年減幅度或轉為成長的關鍵。

業界說，消費市場前景渾沌，蘋果新機將成下半年景氣扭轉一大觀察重點，隨著近期蘋果新機已在半導體上游展開前置作業，對零組件供應商而言，營運有望自7月開始感受增溫跡象。

知名研究機構Counterpoint Research最新預測顯示，今年經濟不景氣使消費者延後購買設備，但蘋果在美國首季市占率仍較去年同期提升，從去年48%增加到53%，預期蘋果手機將是今年唯一正成長的品牌，預期iPhone今年出貨總量年增4%，優於全球的衰退2%。

市場傳聞，蘋果下世代機種iPhone 15傳搭配A16晶片，至於iPhone 15 Pro系列將使用蘋果下一代A17晶片，持續採用新機頂規與入門機種新舊晶片並行策略，macrumors更預計，iPhone 15 Pro將是首款採用3奈米A系列晶片，也將是全球首款採用最先進晶片的旗艦產品。

由於大客戶新品需求強勁，台積電3奈米產能供不應求，雖然台積電沒有公布3奈米月產能，但業界預期，台積電3奈米產能正穩步爬升，按照下世代機種新舊晶片配比，台積3奈米家族產能估計在今年內月產能需持續拉升至9-10萬片不等，才能充分滿足至年底的客戶龐大需求。