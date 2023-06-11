蘋鏈備貨啟動 營運轉強

經濟日報／ 記者尹慧中／台北報導
圖／經濟日報提供
圖／經濟日報提供

蘋果新機備貨啟動，法人看好，相關蘋概股如台積電、鴻海、大立光，及蘋果PCB供應商臻鼎、華通、欣興、台郡等下半年營運動能隨著旗艦新品將顯著轉強，全球高階智慧機需求仍有基本盤，且蘋果市占提升更有助催動供應鏈營運。

遭外界點名的供應商皆不評論或未評論市場傳聞，不過法人預期，蘋果新機預計如往常在秋季發表，供應鏈備貨已在第2季中下旬陸續啟動，供應鏈營運下半年將較上半年顯著升溫，目前時序已在6月中，從上游傳導到組裝與零組件營運7-8月開始轉強，也成為各大廠收斂營收年減幅度或轉為成長的關鍵。

業界說，消費市場前景渾沌，蘋果新機將成下半年景氣扭轉一大觀察重點，隨著近期蘋果新機已在半導體上游展開前置作業，對零組件供應商而言，營運有望自7月開始感受增溫跡象。

知名研究機構Counterpoint Research最新預測顯示，今年經濟不景氣使消費者延後購買設備，但蘋果在美國首季市占率仍較去年同期提升，從去年48%增加到53%，預期蘋果手機將是今年唯一正成長的品牌，預期iPhone今年出貨總量年增4%，優於全球的衰退2%。

市場傳聞，蘋果下世代機種iPhone 15傳搭配A16晶片，至於iPhone 15 Pro系列將使用蘋果下一代A17晶片，持續採用新機頂規與入門機種新舊晶片並行策略，macrumors更預計，iPhone 15 Pro將是首款採用3奈米A系列晶片，也將是全球首款採用最先進晶片的旗艦產品。

由於大客戶新品需求強勁，台積電3奈米產能供不應求，雖然台積電沒有公布3奈米月產能，但業界預期，台積電3奈米產能正穩步爬升，按照下世代機種新舊晶片配比，台積3奈米家族產能估計在今年內月產能需持續拉升至9-10萬片不等，才能充分滿足至年底的客戶龐大需求。

蘋果 台積電 晶片

延伸閱讀

韓媒：蘋果已調降Vision Pro銷售目標 僅15萬台

蘋果所有電腦都將搭載自家設計晶片 英特爾股價重挫

相關新聞

蘋鏈備貨啟動 營運轉強

蘋果新機備貨啟動，法人看好，相關蘋概股如台積電、鴻海、大立光，及蘋果PCB供應商臻鼎、華通、欣興、台郡等下半年營運動能隨...

三星新款摺疊機 提前7月底亮相

智慧型手機市場銷售冷淡，為創造新需求，蘋果今年WWDC（開發者大會）首度發表全新元宇宙設備Vision Pro，期望能找到銷...

台灣龍頭產業更替 仁寶翁宗斌坦言：筆電業嚴重缺工、人才難找

金仁寶集團旗下代工大廠金寶電子（2312）昨（9 ）日歡慶50周年紀念，仁寶總經理翁宗斌指出，過去筆電是台灣的龍頭產業，...

家登控英特格侵權一審駁回 公司擬再上訴

家登（3680）今（10）日公告說明，對控英特格（又稱安堤格里斯公司Entegris.Inc.）侵權一審判決駁回一案， ...

屏東地震 台積電聯電營運不受影響

根據交通部中央氣象局地震測報，屏東下午發生芮氏規模5.3地震。晶圓代工廠台積電與聯電都表示，生產營運沒有受到影響

強化6G合作 工研院、法國EURECOM簽署MOU

工研院宣布，攜手法國通信系統工程師學校與研究中心EURECOM簽署合作意向書（MOU），雙方將進行6G技術交流，後續有機...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦