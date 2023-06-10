金寶泰國3廠明年完工、生產品項曝光 總座盼攻高毛利

金仁寶集團旗下代工大廠金寶電子（2312）昨（9）日歡慶50周年紀念，由集團董事長許勝雄、帶領仁寶總經理翁宗斌、金寶總經理陳威昌及康舒董事長許介立一同出席，並透露，泰國地區新建的第3座廠區，預計將在明年中完工，該廠未來將主要生產「手持裝置、充電樁、通訊POS」等3大產品，並全力將集團朝高毛利來調整。

陳威昌指出，綜觀2023年經濟的前景仍非常嚴苛，但金寶將抱持繼續往前衝的決心，除了做更多節流，盡力把營收守住，也要將利潤全面提高，雖然今年銀行利率提高，導致營運資金飆升，但金寶不會因此受挫，反而會努力尋求在高利率之下，能確實保住營收和獲利成長的方法。

陳威昌透露，集團之間相互合作的首要之務，著重於該如何是最大程度的降低資源浪費，透過精準掌控機會成本，來調配整體生產佈局，他也現場宣布，金寶未來將持續深化與仁寶、康舒的合作，透過牽起子公司間的橋樑，於各地持續建立新產能，而針對海外佈局，

陳威昌表示，放眼目前公司在手訂單，其中，有些是仁寶接單、金寶生產，但也有些為康舒接單、金寶負責生產，透過這個方式能讓產能與時間的調配，更具有彈性，且這種一站式服務，已備旗下客戶的青睞，他強調，把對的人放在對的位置，可以確實精實整個組織，也可擴大營收及獲利表現，更帶動集團整體的營業金額持續攀升。