IMA首創最佳IT雇主獎 聯發科、鴻海入圍 唐鳳將親頒獎

「中華民國資訊經理人協會（IMA）」今年舉辦全台唯一針對IT雇主品牌的獎項「IT Matters Awards（最佳IT雇主獎）」，已有超過100家企業與個人參獎，今（9）日公布首波入圍名單，聯發科（2454）、聯強（2347）、鴻海（2317）、台達電（2308）均入圍，預計9月舉辦頒獎典禮，數位發展部部長唐鳳將親自頒獎。IMA協會理事長暨台灣大（3045）資訊長蔡祈岩表示，盼提升台灣IT產業環境，留住台灣IT人才，進一步將台灣打造成世界IT人才匯集中心，吸引國際人才，打造台灣未來40年的數位競爭力。

IMA表示，「IT Matters Awards（最佳IT雇主獎）」由IMA主辦，數位發展部數位產業署指導，以表揚對建立優質IT工作環境有顯著貢獻的企業與個人，聚焦台灣IT人才培育，促進台灣數位資訊生態圈正向發展，提升台灣IT競爭力為目標。

首屆「IT Matters Awards 」評審團召集人由台灣大哥大總經理兼AppWorks董事長暨合夥人林之晨擔任，評審名單包含數位產業署副署長胡蓓蒂、國立陽明交通大學校長林奇宏、工業技術研究院總營運長余孝先、台灣期貨交易所總經理周建隆、緯創軟體（4953）獨立董事黃慧珠等50位精英，一同為台灣軟實力人才發展，盡一份力量。

數位發展部部長唐鳳將親自出席九月頒獎典禮並擔任主講人，與現場CIO們深度交流，聆聽IT界對於台灣數位產業的建議和期待，與IMA協會共同提升台灣數位競爭力，加速邁向智慧國家。

IMA協會於6月2日拜會數位發展部，唐鳳高度肯定此獎項，並表示身為國家的CIO（資訊長），期盼透過「IT Matters Awards」設計的五大將項，樹立台灣IT人才環境指標，導引更多的企業採取實際行動，改善IT工作環境，珍視IT人才發展。

「IT Matters Awards」第一階段公開徵件即日起至6月30日止，設立五大獎項，包括「最佳IT雇主獎」、「IT Matters經理人獎」、「IT Matters人才獎」、「IT Matters教師獎」以及「IT Matters產品/專案獎」等，表揚對建立優質IT工作環境有顯著貢獻的企業與個人，其中｢最佳IT雇主獎」將依據企業營收規模和產業別進行分類評選。

林之晨表示，人工智慧浪潮席捲全球，台灣不能落後，尤其在IT 人才培育上，需有更積極的做為。藉由 IT Matters Awards 獎項，期待促進企業界對提升IT人才的質與量，做出更多貢獻，使台灣成為立足於IT的AI科技大國。

IT Matters Awards委員會今日公布首波入圍「最佳IT雇主獎」企業名單，包括聯發科技、聯強國際、鴻海集團、台達電子、是方電訊（6561）、台灣連線（LINE Taiwan）、精誠資訊（6214）、仁大資訊、雄獅旅行社（2731）、萬里雲（Cloud Mile）、九易宇軒（91APP）等。入圍企業創造友善IT人才的工作環境，積極參與IT社群，正面提升台灣整體IT產業發展，將台灣推向世界數位經濟的前端。

IMA協會理事長蔡祈岩表示，透過入圍名單公佈，希望鼓勵更多企業看齊並積極參與獎項競逐，進一步提升台灣IT產業環境，讓台灣成為吸引全球IT人才的首選之地。

蔡祈岩表示，隨著全球經濟的數位化趨勢持續加速，人才將成為推動企業和產業發展的關鍵因素相信，只有建立起良好的IT人才環境，才能穩定吸引並留住人才，進一步推動台灣的數位轉型和創新發展。而「IT Matters Awards」將為台灣IT產業提供一個標竿，引領所有企業朝向更友善的IT人才環境邁進。

IMA協會舉辦台灣唯一針對IT雇主品牌的獎項「IT Matters Awards 」，第一階段公開徵件即日起至6月30日截止。「IT Matters Awards」將協助企業與IT人才雙贏，彼此創造正向循環，留住台灣IT人才，進一步將台灣打造成世界IT人才匯集中心，吸引國際人才，打造台灣未來四十年的數位競爭力。