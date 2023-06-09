台灣大取消參加台灣史丹比特現增 強調內容投資不變

日前台灣大哥大（3045）董事會通過斥資10.5億元，參加史丹比特系列電影公司現金增資案，擴大影視內容IP投資，加速台灣大及團影音視業策略布局，台灣史丹比特將聘任好萊塢資深團隊協助，與台灣業界深度合作，透過國際合資，厚植台灣內容資產，加速前進國際市場。今日台灣大董事會通過取消參加台灣史丹比特系列電影現金增資案。

台灣大哥大表示，一向重視影視音內容投資，取消參與台灣史丹比特系列電影現金增資案，係基於財務與稅務考量，做投資公司及資金調撥的調整。對此調整，雙方已有共識，且正在積極評估數個合作項目。台灣大對於內容投資計畫及規模不變，將持續與國際業者合作，支持台灣內容產業與國際接軌。

近年台灣大擴大影音內容多元佈局，定調「以投代買」策略，透過投資取得獨特內容外，更從購片方成為投資方，除掌握內容戲劇的獨播或首播權，透過戲劇版權銷售也可望增加台灣大獲利空間，不僅積極投資本土原創內容，更著眼國際市場，去年開科技業首例，透過投資國內首支影視基金「合影視」，及國外的影視基金「AUM CREATIVE FUND」，加速台灣原創內容，更要將台灣內容帶向國際。

過去台灣大一年投資拍攝電影、戲劇約為10至15部，投資規模約為1至2億元。更投資兩支影視基金，一為國內首支影視基金「合影視」，更加速台灣原創內容的催生，國外影視基金「AUM CREATIVE FUND」，則期盼透過與國外基金的合作，了解國外影視產業的運作模式，未來有機會也可以將台灣內容帶向國際。