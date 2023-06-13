ChatGPT熱潮持續延燒！網友熱議「這四大」面向話題不減

【文·Social Lab社群實驗室】《Social Lab社群實驗室》本次透過《OpView社群口碑資料庫》追蹤六個月內「ChatGPT」相關話題的網路聲量，帶您了解網友關注的ChatGPT話題四大熱議焦點。

ChatGPT自2022年11月推出以來迅速在全球掀起一股熱潮，不僅對個人生活習慣帶來影響，也導致AI、科技產業大幅度變革。而在ChatGPT強大的功能及便利的應用背後，其可能造成的風險和負面影響也同樣受到關注。

「擔憂與發展」 成討論度最高面向 大戰下的「產業變革」引關注 ▲ ChatGPT四大熱議焦點 Social Lab社群實驗室/製圖

觀察近六個月內網路上針對ChatGPT相關話題的熱門討論詞彙，發現隨著ChatGPT的多元應用滲透到民眾日常生活之中，許多網友都對其發展顯露出擔憂的態度，諸如「問題」、「取代」等都是搜尋中頻繁出現的字詞。不少人紛紛針對「未來哪些工作最容易被AI取代」的話題發表看法，其中便有人提到「如果工作是立足於韌體方面的都該冒冷汗了」，認為AI在涉及算法、邏輯、編寫和測試程式碼的任務中，相比人類具有更加強大的優勢；也有人表示「設計方面都可能被取代，因為機器在訓練過後其實就具備我們所說的創造力，能夠自由組合不同元素，產生新的作品」，提出反而是不受框架限制、不追求零誤差的職業容易被取代，熱烈的討論中可以看出網友被ChatGPT激起的危機意識。

而ChatGPT的「應用潛力」也是網友熱議的焦點之一，包含「學習」、「研究」、「創作」、「聊天」等都是被廣為討論的應用面向，有網友提到「一直以來釐清一些概念太費時費精力，但有這麼一個工具很好地總結概括並提供一個解決方案，對學習有巨大的幫助」，直呼ChatGPT簡直是自己最好的朋友和老師，而對此也有人感同身受留言「ChatGPT對整理思路真的很有效」，讚嘆其整理和歸納大量文獻的能力極強。不過，也有網友分享自己遇過ChatGPT「出槌」的經驗，表示「之前問ChatGPT會不會寫C++，然後請他寫一個1加到100的程式，他一下就寫好還解釋過程與原理」，沒想到幾天後再問一次同樣的問題，得到的回答卻是「我只是一個人工智慧語言模型，不會寫程式」，可見目前的系統還不是百分之百的完善，可能僅適合發揮「輔助」的用途而非完全仰賴。

另外，「產業」相關話題也有不少討論度，「OpenAI」、「Google」、「微軟」等企業名稱皆頻繁被提及，可見民眾對於這場科技巨頭間已經開打的「AI大戰」十分關注，而往後ChatGPT的持續發展又會對產業帶來怎樣的震盪和衝擊，也值得留意。

ChatGPT帶來的創新和機遇非常可觀，隨之而來的便是全新的挑戰和議題，從上述網友的熱議焦點中，也可以看出許多人對其發展同時抱持著擔憂和興奮之情；不過無論你是如何看待這項技術，都不可否認它已成為一股銳不可擋的趨勢，期許大家都能以開放卻謹慎的心態面對、找到自己的立足點並學習與AI共存！



《原文刊登於合作媒體Social Lab社群實驗室，如需引用請註明出處》



調查方法：本排行係使用《OpView社群口碑資料庫》統計觀測條件之「 ChatGPT四大熱議焦點」相關討論則數。觀測期間：2022/11/30~2023/05/10，共六個月觀測來源：討論區、社群網站、新聞、部落格（排除抽獎文）

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