台積電拉貨動能回升 5月站上1765.37億元寫四個月來新高

晶圓代工龍頭台積電 （2330）今 （9） 日公布5月合併營收1765.37億元，月增19.4%，為四個月來新高 ，但年減 4.9%，主要受惠客戶拉貨動能回溫；累計前五月合併營收8330.7億元，年減 1.9%。

台積電稍早提出本季財測目標，預估營收介於152-160 億美元，以 新台幣30.4元兌換1美元為計算基礎，合併營收介於4620.8到4864億元，以中位數財測推估，6月營收約莫1500億元左右。

台積電董事長劉德音主持今年股東常會時表示，看好公司前景十分光明，且部分終端需求已逐漸回升，雖然全年營運可能會少許負成長，但公司已做好準備，迎接明年起的下一波很好的成長。

劉德音強調，儘管過去世界經歷美中貿易衝突、疫情、俄烏戰爭及氣候變遷等諸多挑戰，但台積電仍在穩定的道路上持續快速發展，他強調近來近期生成式AI快速發展，客戶確實追加訂單。

台積電總裁魏哲家證實湧進先進封裝急單，遠超過台積電現有的產能，公司已啟動擴產，且希望速度越快越好。