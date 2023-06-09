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台積電擔心缺電問題 鄭文燦回應了

經濟日報／ 記者余弦妙／即時報導

有關我國能源轉型及缺電問題，行政院副院長鄭文燦今（9）日表示，台灣在未來，要在不缺電的情況底下，推動綠能的極大化，以及綠能的加速方案，讓我們產業轉型所需要的綠能，可以得到充分的支持，他也強調在這幾年所做的努力，一定可以確保用電的需要。

鄭文燦今日出席活動時被問及有關，日前美國商會提出白皮書，點名台灣能源轉型進度落後，台積電（2330）也擔心缺電問題，政院是否有相關的因應措施？

鄭文燦說，蔡總統的時代針對七個發電廠，包括機組擴建都投入了相當多的經費，也爭取了我國綠能轉型的空間，他認為台灣在未來，要在不缺電的情況底下，推動綠能的極大化，以及綠能的加速方案，讓我們產業轉型所需要的綠能，可以得到充分的支持。因此在這幾年所做的努力，一定可以確保用電的需要，最重要的是希望台灣在推動能源轉型的過程當中，不要把過去所走過的錯路，當作是選項，這個才是最危險的。

綠能 缺電 鄭文燦

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