耕興股東會拍板配股利11.5元創新高 現金殖利率近5％

耕興（6146） 今（9）日召開股東常會，由董事長黃文亮先生主持，全體股東出席率達80.45％，會中承認2022年度營業報告書、財務報表案和各項討論事項，並討論通過2022年盈餘分配案，在公司整體財務體質健全與營運資金充沛下，決議配發每股現金股利11元、每股股票股利0.5元，合計共配發每股股利11.5元，配發率高達72.6％。

其中，股利已連續十一年配發率均超過7成以上，且大多以現金股利為主，依6月8日收盤價格238元計算，現金殖利率4.6％，耕興說，期將經營成果與全體股東分享。

耕興指出，在 5G+AIoT 跨產業智慧連網未來應用場景發展趨勢下，帶領全球各行各業進入智慧物聯新時代，公司長年深耕全球科技產業關鍵無線通訊檢測技術，歷經行動通訊技術 2G/3G/4G/5G 及區域寬頻技術 Wi-Fi 4/5/6/6E/7 的世代更迭，多年來進行多次升級轉型及長線佈局。

如今已建立足以全面供應全球一線大廠各類 5G/網通高階連網終端產品完整測試解決方案的頂尖實驗室，且在無線網通和行動通訊所建構的技術能力、充足產能和國際大廠指定實驗室資格，隨著 5G+AIOT 各類連網終端裝置已滲透至非消費性電子產品領域如醫療網、工業網、車聯網、商業用、智能家居、垂直場域等應用場景，將可在今年開始逐步貢獻本公司營收成長。

耕興說，因 5G NR、Wi-Fi 6/6E 檢測難度較高且複雜，測試費用與單價相對提高，由於耕興在行動通訊連網及無線網通檢測具備包含模組晶片和完整產品的測試能力與豐富的實務經驗，創造公司在高階網通產品檢測技術持續保持超前的優勢與競爭力，成為全球歐、美、日、中一線品牌大廠在研發最新 5G NR、Wi-Fi 6/6E 終端連網裝置時首選的檢測實驗室，進一步帶動耕興整體營收與毛利率的成長。

此外，耕興提到，目前因 Sub 6G 終端市場銷售量成長趨緩，5G晶片廠與終端系統廠於2022年下半年開始轉往 5G mmWave 毫米波市場發展，目前也收到客戶詢問下一代通訊的檢測訂單需求，耕興也已超前布署相關技術、產能，與相關儀器設備的投資，並善加應用在台灣、中國及美國三地檢測實驗室之調度，全力滿足客戶新機款檢測的需求，創造公司長期營運的穩健成長。

耕興表示，2022年度營收與獲利皆較去年同期大幅成長，主要是受惠於 5G NR、WiFi 6E 帶來的大量檢測需求，使得行動通訊與 CPE 產品、高階無線網通產品等屬於高毛利的檢測營收較2021年成長18.54％、達45.82億元，中和2022年防磁零件買賣業務營收因客戶進入庫存調整階段年減4.86％的影響，在營收規模放大及成本與費用控制得宜下，創下公司歷年來最亮眼的成績。

2022年度繳出稅後每股盈餘（EPS）達 15.85元的歷史新高水準，股東權益報酬率與資產報酬率也分別較去年增加，達32.20％及24.12％，帳上現金及約當現金水位約15.38億元，充分凸顯耕興現金流充沛、財務結構健全。