家登5月營收雙升 本季產線滿載 備戰第3季

晶圓傳載解決方案大廠家登（3680）今日公布2023年5月營收3.48億元，月增15.7%、年增8.8%；累計今年前五月營收20.9億元，年增22.1%。家登表示，第2季產線滿載，備戰第3季。

家登與多家半導體上中下游供應鏈廠商合作，強化半導體供應鏈韌性的概念至今，藉由整合全球關鍵性材料及創新技術服務，在過去的一年多裡，成功克服產業循環、經濟發展、地緣政治等帶來之不確定因素，讓台灣半導體供應鏈，在大客戶的帶領下，成為一股穩定的力量。

在半導體材料方面，家登與材料廠商在高階複合材料專線合作上，不斷研發可以長期穩定提供客戶，潔淨度最佳的材料解決方案，再比照客戶規格，借重專業，提升AMC微汙染控制；半導體設備部分，家登、家碩與夥伴廠商合作無間，搭配家登載具，提供全方位半導體設備，包含清洗機、儲存櫃等解決方案；最後再加上與多個代工廠商的長期配合，逐漸建構出完整的異地備援機制，為全球客戶提供供貨保障，讓台灣可以擺脫區域性影響。

家登為推展及落實ESG與淨零排放，籌組「永續供應鏈委員會」，與中衛體系減碳工作小組合作，帶動超過10家供應鏈廠商，訂定共同減碳目標，整體規劃預計減碳量達2846公噸CO2e，節省費用1,799萬元，家登整體節能率亦達15%。作為先進製程光罩與晶圓載具的領航者，家登精密致力於推動供應鏈永續發展，確保供應鏈具備安全的工作環境、有尊嚴的勞工關係、遵守道德規範的營運並致力於促進環境保護，期望以體系合作共同推動減碳，達到共榮共好。