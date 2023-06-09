施崇棠談AI策略 華碩比較像Android、不像OpenAI

PC品牌大廠華碩（2357）今（9）日舉行股東會，針對為何投資台智雲，華碩董事長施崇棠回應，當初是配合國家隊，打造台灣杉二號超級電腦，現在，台智雲定位及提供的服務比較像Android，不像OpenAI，而華碩也投資人工智慧（AI）快10年，AI是電腦基礎的再突破、是核心技術，影響性非常深遠。

華碩小股東好奇華碩為何要投資台智雲，對此，施崇棠回應，自從有電腦以後，這是很偉大的發明，幾乎所有程式都必須人去設計。AI可以想成是電腦技術2.0，配合雲端搜集很多資料後，電腦也可以從資料學習，變得跟人一樣，資料學習變成程式。

他說，華碩當初是配合國家隊，打造台灣杉二號超級電腦，當初算力在全世界排第20名。後來華碩成立台智雲，是亞洲第一個商用雲端服務供應商（CSP）。

施崇棠指出，當理解更深的時候，就會有邏輯觀念出來，人類也是這樣。大語言模型是關鍵。華碩對商用、對很多不同企業，根據自己能力和不同領域，利用資料再去學習得更專業，可以應用在不同的領域。

施崇棠指出，華碩現在提供比較開放資源，比較像Android，不像OpenAI，將來怎麼去運用，當語言突破以後有很多不同發揮。亞洲唯一擁有這樣算力只有三個，對華碩是很重要的利基點，華碩也投資AI快10年，AI是電腦基礎的再突破，是核心技術，一定要跟到最先進，影響性非常深遠。

華碩2022年營收5,372億元，稅後純益147億元，每股純益19.78元。現金股利擬配發15元。